Nová Paka – Bikeři z celé Evropy se po roce opět sjeli do rakouského Schladmingu, aby se zúčastnili prestižního čtyřdenního závodu Alpentour Trophy.

Dan Polman. | Foto: Archiv závodníka

Nechyběl mezi nimi ani novopacký biker Dan Polman, kterému se výborně dařilo, když ve své kategorii 30 – 39 let obsadil třetí místo. Stal se tak na těchto prestižních mezinárodních závodech nejrychlejším Čechem ze všech kategorií.

Skvělá forma

Alpentour Trophy je čtyřetapový závod horských kol, zařazený do UCI kategorie S1. Účastníci nastoupají během čtyř dnů 9500 m a v technicky náročném terénu s minimálním počtem přejezdů po asfaltu ujedou více než 250 km.



„ První etapa se mně podařila zajet velmi dobře. Byla snad nejnáročnější a jela se také nejdéle “ řekl po dojezdu Dan Polman.



Ve druhé etapě již naštěstí nepršelo, ale trať byla vlivem předcházejících dešťů a tání ledovců velice rozbahněná, kola se bořila a to dávalo jezdcům hodně zabrat. Nejhorší byl postartovní výjezd, který dokonale roztrhal peloton závodníků. Podobně jako v předcházejících dnech se početný peloton i třetí den po startu postupně roztrhal, protože výjezd do Ramsau a následné stoupání k chatě Türlwandhütte (1600 m) byla slušná „stojka“.



Poslední etapa, kterou jeli bikeři za krásného počasí, měla vše, co vyžaduje tvrdý kros, technický začátek s krátkými výjezdy a sjezdy, dlouhé stoupání z Wießenbachu (726 m) k horní stanici lanovky na Kailbling (1850 m) a na závěr po dráze klikatící se po svazích sjezd do Schladmingu.



„Byla to pro mne největší dřina. Musel jsem si pohlídat náskok pouhých čtyř minut na čtvrtého závodníka. Nedal mě nic zadarmo a třikrát se pokusil ujet. Jednou to dokonce zkusil ve velmi nebezpečném sjezdu ze sjezdovky a byla z toho pěkná adrenalinová honička. V duchu jsem se modlil, ať to neskončí defektem nebo pádem. Oddechl jsem si opravdu až v posledních sekundách celého čtyřdenního klání,“ řekl po závodě Dan Polman a dodal:



„Potkal jsem se s formou, jakou jsem asi ještě nikdy neměl. Díky ní se mně podařilo získat třetí místo a stát se nejrychlejším Čechem, což je na těchto mezinárodních závodech velký úspěch, kterému skoro nemohu uvěřit. Jednoznačně si tohoto výsledku cením nejvíce ze všech. Velkou zásluhu na mém třetím místě má bezesporu i můj táta, který se perfektně staral o mé kolo, pomáhal s občerstvením na trati a ještě stíhal fotit. S ním v zádech se závodilo mnohem lépe, než kdybych do Schladmingu odjel sám.“



Výsledky, kategorie elite: 1. Hochenwarter (AUT) 12:28:25 hod., 2. Brems (BEL) 12:32:13, 3. Leisling (GER) 12:35:27. Kategorie muži SK2 (30 – 39 let): 1. Tauderer (AUT) 14:24:58, 3. Polman (CZE) Duratec team Nová Paka 15:15:40.⋌ Míla Pour