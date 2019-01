Jičín – Nabídka sportovních akcí na první červnový víkend je tady, můžete vybírat.

Ilustrační foto. | Foto: Jaromír Šimek

PÁTEK 1. ČERVNA

Hry, soutěže: Dětský den s Continentalem. Jičínští házenkáři pořádají v prostorách venkovního hřiště a městského sportovního stadionu tradiční Dětský den s Continentalem. Bohatý sportovní program začíná ve 14 hodin.



Stolní tenisté končí: Závěrečný turnaj celoroční soutěže O pohár K-klubu v herně sportovního areálu. Prezentace 13.30 – 14.00, předpokládaný konec kolem 17. hodiny.

Volejbal v Pecce: V areálu koupaliště a kempu se koná dvoudenní mezinárodní turnaj rozhodčích O zlatou píšťalku Kryštofa Haranta (pokračuje i 2. června).

SOBOTA 2. ČERVNA



Basketbalová kvalifikace: V tělocvičně sportovní haly je na programu utkání starších žákyň o postup do ligy Continental BSK Jičín – BK Havířov (začátek v 15 hodin).



Fotbalá lahůdka: Na městském stadionu v Jičíně budou sehrána dvě zajímavá utkání. Nejprve zápas 24. kola 1. B třídy mužů Jičín B – Stará Paka (14.30), potom 28. kolo krajského přeboru mužů SK Jičín – FK Lázně Bělohrad (17).



Mistr hraje v Lužanech: Vítěz okresního přeboru fotbalistů SK Miletín se v utkání 24. kola představí v Lužanech, další zápasy: Jičíněves – Žeretice, Žlunice – Podhradí (vše v 17).



Okresní soutěž, 18. kolo: Dětenice – Robousy B, Hořice C – Libuň, Chomutice B – Nemyčeves.

Koně Na Závisti: Jezdecký klub TJ Start Hořice pořádá závody, které proběhnou v jízdárně Na Závisti od 10 hodin. Na programu je celkem pět soutěží parkurového skákání až do výšky 110 cm. Občerstvení zajištěno v areálu.

NEDĚLE 3. ČERVNA



Fotbal v Hořicích: Utkání jara čeká Jiskru od 17 hodin na Gothardě, kam přijede FK Černilov. Výsledek napoví, jak skončí I. A třída a kdo si zvýší šance postoupit do krajského přeboru. Přijďte fandit.



Okresní přebor: Netradičně v neděli se představí na domácím hřišti druhý celek okresního přeboru fotbalistů. SK Hošek Robousy v zápase 24. kola přivítá Kopidlno. Další utkání: Češov – Chomutice, Lázně Bělohrad/Pecka B – Hořice B (hřiště Pecka), Železnice – Valdice.



Okresní soutěž: Vedoucí celek Miletín B přivítá na svém hřišti béčko Podskalanu Podhradí. Také druhé utkání 18. kola bude zajímavé, k sousedskému derby nastoupí pod Zebínem rezervy domácích Valdic a Železnice (všechna fotbalová utkání mají výkop v 17 hodin).