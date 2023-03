Po zimní pauze odstartovaly jičínské hráčky amerického fotbalu přípravu na další, v pořadí již třetí sezonu v první lize. V té loňské si připsaly historicky první výhru a cíle na letošní rok jsou ještě větší.

Windstorms zvou do týmu nové hráčky. | Foto: Windstorms Jičín

Teď je navíc ideální čas se k týmu přidat. „Neřešíme věk ani váhu. Je jedno, jestli jsi studentka nebo máma od rodiny. Pokud chceš zkusit něco nového, tak přijď mezi nás a my ti najdeme pozici, ve které zazáříš,“ zvou Windstorms do týmu nové hráčky. Tréninky probíhají každé úterý od 17.30 hodin na venkovním hřišti za Základní školou v Poděbradově ulici. Na první tréninky není třeba žádné speciální vybavení.

V letošním roce dokonce probíhá nábor i na bezkontaktní variantu amerického fotbalu – flag fotbal, při kterém je skládka na zem nahrazena stržením fáborku, který mají hráčky kolem pasu. Pokud by si tedy snad případné zájemkyně nebyly jisté, že je tvrdý fotbal pro ně to pravé, je možné si nejprve vyzkoušet tuto variantu. Do flagu se mohou zapojit hráčky již od 16 let.

-R. Tobolková