Házenkáři Jičína dokázali zvládnout i druhé domácí utkání s Kopřivnicí a po výhře 3:1 na zápasy postoupili do semifinále extraligy. Tam vyzvou Plzeň.

Na úspěších se také podílel brankář Filip Veverka. | Foto: Zdeněk Šrubař

Vyhecované zápasy a parádní házená, tak by se dali stručně popsat dva domácí zápasy, které Východočeši zvládli a po letech postoupili znovu do boje o medaile. Ten rozhodující vyhráli 30:25, když se výborně dařilo obraně v čele se skvěle chytajícím Filipem Veverkou. Na druhé straně ukázal svoje zkušenosti Ondřej Šulc, který zaznamenal sedm branek. A také nesmíme zapomenout na diváky, kteří po oba dny vytvořili fantastickou atmosféru a tým do semifinále přímo dotlačili.