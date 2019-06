Z Jičínských se nejvíce dařilo Františku Egrtovi v kategorii U15 do 50 kg a Vojtovi Ježkovi v kategorii U13 do 42 kg, kteří ve svých kategoriích nepoznali hořkost porážky a zaslouženě zvítězili.

Stříbrné medaile získali v kategorii U16 do 60 kg Marin Vrabie, v kategorii U13 do 30 kg Marek Jelínek a Kateřina Kratochvílová do 48 kg, dále v kategorii U11 do 31,4 kg Zuzana Jelínková.

V nejvíce obsazených hmotnostních kategoriích U13 do 34 kg a 38 kg získali Tomáš Ort a František Ptáček bronz, přičemž František v boji o bronz porazil svého oddílového kolegu Kryštofa Neuwirta, který tak skončil na děleném 5. místě.

Za své kvalitní výkony byl František Egrt nominován do výběru Královéhradeckého kraje na Olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. června v Liberci. (ml)