Neuvěřitelný týmový výkon předvedla štafeta jičínských mužů na mistrovství České republiky v orientačních závodech na horských kolech (MTBO). Z víkendového šampionátu přivezla zlatou medaili!

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Jiří Kazda na prvním, Radek Ticháček na druhém a Vojtěch Stránský na třetím úseku štafety zvítězili v rychlém závodě konaném v okolí bývalé základny protiletecké obrany Armády ČR u Kačic. Fantastický výsledek doplňují mistrovské medaile ze závodu ve sprintu. Rozálie Kuchařová se stala mistryní ČR v kategorii W20, Matěj Tuma je mistrem ČR v M17. V elitních kategoriích se vice mistry ČR stali Vojtěch Stránský (ME) a Vendula Musilová (WE). V prestižní veteránské kategorii M40A pak jičínští Eduard Pucherna a Pavel Musil obsadili 1., respektive 2. místo. V nedělním závodě na krátké trati (middle) v elitě (WE, ME) vyhráli Markéta Drobníková a Vojtěch Stránský. Výhru ze sprintu zopakovali také Matěj Tuma, Rozálie Kuchařová a Eduard Pucherna.