Jičín – Po letní pauze se opět rozběhla první liga házenkářů. Jičínský, silně omlazený celek, zajížděl do Náchoda. V zajímavém utkání si oba mladé celky body podělily, první poločas byli lepší domácí, ve druhém měli blíže k bodům hosté.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Skarke

HC TJ Náchod – HBC Ronal Jičín „B" 24:24 (16:12). Kdo navštívil zápas úvodního kola v náchodské hale, nebyl zklamán. Oba celky, které mají ve svém středu řadu mladých hráčů, předváděly rychlou hru.



Hrálo se nahoru dolů, k vidění byly velmi pěkné akce. Prvních deset minut se oba soupeři spíše oťukávali, přičemž si hosté udržovali nepatrný náskok. Kolem dvanácté minuty se však nadechli k obrovskému náporu domácí. Dokonale využili všech zaváhání Jičínských v útoku, ale i v obraně, kdy váhavost a nepřesnosti hostujících hráčů napomohly k rychlým protiútokům Náchoda. Ten se po rychlých brejcích a střelbou ze střední vzdálenosti propracoval k vedení 8:5. Hosté se snažili držet s domácími krok, ale nestačili na rychlonohé útočníky Náchodských.



Ti vycítili svoji příležitost a po pěkných akcích se dostali do vedení 11:6, později 14:8. Hosté teprve v závěru zlepšili obranu, otupili ostří domácích útoků a po zdařilých akcích vstřelili důležité branky Dařílek a Kolc. Ti stanovili na pro hosty poněkud přijatelnější poločasový výsledek 16:12.



Přestávka více prospěla hostím. Ti do druhé půli zpevnili obranu, začali se více povzbuzovat a především také zlepšili koncovku a tah na branku. Hru ještě více zjednodušili, prosazovali se ze spojek a také dokázali využít zaváhání Náchodských v úvodu poločasu beze zbytku. Šňůrou šesti branek otočili Jičínští vývoj zápasu ve svůj prospěch, ujali se vedení 17:18 a donutili domácí lavičku k vybrání oddechového času již v páté minutě. Poté se dařilo domácím dostat znovu do dvoubrankového vedení, nejprve 21:19, posléze 22:20. Jičínští ale zbraně v žádném případě neskládali, bojovali dál a třemi trefami do černého získali náskok 22:23.



Domácí znovu srovnali, ale hosté odpověděli rychlonohým Kolcem. Poslední tři minuty byly napínavé, hráči Ronalu mohli své vedení pojistit, neproměnili a domácí tak srovnali na 24:24. Závěrečných třicet vteřin se hrálo před jičínskou brankou, hostující obrana odolala a utkání dospělo k dělbě bodů.



Zápas skončil spravedlivou remízou. V prvním poločase byli od desáté minuty lepší domácí, ve druhém to byli hosté, kteří zlepšenou obranou a zefektivněním koncovky dokázali vývoj duelu zvrátit. Po delší pauze se představil v jičínském dresu F. Bareš a byl na hřišti opravdu hodně vidět.



V utkání musel plně zastoupit v první půli zraněného Dvořáka. Dařilo se spojkám Kupkovi, ve druhém poločase Čurdovi, k nezastavení byl Kolc, dařilo se i Drbohlavovi, Havelkovi a Dařílkovi na křídlech. Obranu řídil Kolář a na pivotu vybojoval řadu příležitostí Šebek.



Také oba brankáři přispěli k bodovému zisku, v první půli to měli těžší za místy nekompaktní obranou, ve druhé jim kolegové z defenzivy více pomohli.



Fakta: Diváci: 120. Sedmimetrové hody: 5/4 – 3/2. Vyloučení: 2 – 6, ČK: 1 – 1. Rozhodčí: Blanár, Haramul. Sestava a branky HBC Ronal Jičín „B": Podzimek, Chaloupka – Kolc 7/2, Kupka a Čurda po 4, P. Drbohlav 3, F. Bareš 2, Havelka, Dvořák, Dařílek a Šebek po 1, Kolář. Sled branek: 0:1, 2:1, 4:5, 8:5, 11:6, 14:8, 16:10, 16:12, 16:15, 17:15, 17:18, 20:18, 21:19, 22:20, 22:23, 23:24, 24:24.



Velmi zajímavý duel čeká jičínské mladíky již zítra, kdy na domácí palubovce hostí netradičně od 14.00 hodin ještě v loňské sezoně extraligový celek Kopřivnice. ⋌(hbc)