Jičín – Stovky příznivců nejrychlejší míčové hry v hale a možná tisíce u televizních obrazovek viděly v sobotu večer kvalitu. Zasloužili se o ní oba aktéři úvodního zápasu druhého kola Poháru EHF.

Z utkání jičínských házenkářů s Dány. | Foto: Josef Hlaváček

Co rozhodlo

HBC Ronal Jičín – Skjern Handbold 21:38 (10:22). Hráči i realizační tým si byli vědomi, že se musí snažit o udržení míče, kombinační hru v útočné fázi a s tím vstupovali do utkání. Dařilo se jim to ale pouze prvních deset minut druhé půle. Pak se opět rozjela dánská lavina a domácí devět minut nedali gól. Hosté opět odskočili. V jičínském dresu předvedl dobrý výkon ve druhém poločase mladý brankař Machalický, několik utěšených střel dalšího mladíčka Čurdy potěšilo neúnavně povzbuzující domácí diváky, ale na strojově přesnou a důraznou hru Dánů to bylo málo.



Jičín bojoval až do úplného konce a zaslouženě tak korigoval na konečný sedmnáctibrankový rozdíl, když střelecky nejaktivnějším byl domácí křídelník Kvasnička.



Byl to doslova svátek všech příznivců jičínské házené, o jeho zdar se postarali oba soupeři, slavnostní nástup na palubovce sportovní haly, samozřejmě skvělí diváci v hale, kteří svůj tým neustále hnali do útoku. Ázerbajdžánští rozhodčí Vagif Alief a Alekper Agakishieaev, zvládli vše bez problémů, stejně tak maďarský delegát Éles Péter. Nesmíme zapomínat ani na stolek časoměřiců a zapisovatelů, kde vládli Roman Jandera a Jaroslav Šolc i desítky pořadatelů. Hlasatel Míla Kůta opět zaslouží podtrženou jedničku! Utkání sledovala celá řada hostů, můžeme jmenovat předsedu Českého svazu házené Aleše Pospíšila, jičínského starostu Jiřího Lišku, nechyběli ani bývalí dlouholetí hráči Jičína či rodiče mistrů republiky. Televizním posluchačům vše pečlivě přiblížil Karel Nocar, momentálně manager české reprezentace.



Martin Bareš v rozhovoru pro ČT Sport uvedl: „My jsme si zápas chtěli hlavně užít. Vstup do utkání se nám bohužel nevydařil. Možná jsme mohli vydržet déle držet se soupeřem krok, i tak jsme si ale za výkon zasloužili poděkování diváků. Jejich velké a vytrvalé podpory si vážíme. Bylo vidět, že soupeř právem patří mezi favority soutěže a pochází ze země, kde se házená umí hrát. Přes jejich obranu jsme se těžko prosazovali, myslím ale, že i my jsme na ně v obraně uměli hrát. Oni nás přehráli brejky."



Trenér Jičína Aleš Babák doplnil: „Dánové nás převyšovali ve všech činnostech. Důraz, střelba z dálky, zakončování. Ve všem. Připravovali jsme se o příležitosti technickými chybami. Odhodlání na týmu bylo znát, neodevzdali jsme to, ale rozdíl mezi domácí a dánskou házenou je skutečně propastný. Do Dánska pojedeme s tím, že tam chceme odehrát co nejdůstojnější partii." Ještě před tím však čeká jičínský tým středeční domácí zápas extraligy Triglav pojišťovny s vedoucími Lovosicemi, který má výhoz tradičně v 18 hodin.



Samozřejmě, že nejvíce spokojeni byli Dánové. Trenér druhého celku země mistrů Evropy a medailistů ze světových šampionátů Ole Norgaad vysoce ocenil také péči jičínského klubu o své hosty.



Výprava Skjernu zvládla po utkání druhou večeři a potom již vyrazila směr ruzyňské letiště, odkud včera ráno ve tři hodiny odcestovala do svých domovů. ⋌(jp, bv)

JIČÍNSKÝ KAPITÁN Martin Bareš (v modrém) a jeho spoluhráči se těžko dostávali přes důraznou obranu Dánů: - foto Josef Hlaváček