JIČÍN - Jičínské A-družstvo dospělých přepsalo historii jičínského tenisu, když po velmi dobrých výkonech v soutěži smíšených družstev Východočeské divize dokázalo postoupit do 2. ligy.

Jičínští tenisté | Foto: archiv oddílu

Tohoto historicky nejlepšího úspěchu dosáhlo družstvo ve složení základní sestavy Jiří Kopáček, Ondřej Suchánek, Jan Fejfar, Vojtěch Adámek , Pavla Kordová a Lucie Hlaváčová. Dále se na vítězství podíleli a za družstvo nastoupili Ing. Vladimír Adámek a Gabriela Kudrnáčová.

Úspěšný začátek

Družstvo zahájilo sezónu dvěmi vítěznými zápasy, a to na dvorcích Světlé nad Sázavou s B družstvem 5:4 a na domácích dvorcích pak suverénně s VČE Hradec Králové A 7:2. Ve třetím kole zajíždělo naše družstvo na souboj s družstvem TC Dvůr Králové, které v uplynulém ročníku sestoupilo z 2. ligy. Po rozehrání utkání však počasí nedovolilo pokračovat a tak bylo utkání přeloženo. V dalším domácím střetnutí deklasovali domácí hosty z družstva VPP Pernštýn Pardubice B vysoko 8:1 a v dalším kole dokázalo taktéž zvítězit na dvorcích Tesly Pardubice 6:3, kde bylo rozehrané utkání pro nepřízeň počasí dohráváno v náhradním termínu. Teprve v předposledním kole poznali jičínští tenisté hořkost porážky, a to na domácích dvorcích s družstvem VŠTJ Hradec Králové A v poměru 3:6. Před posledním kolem a nedohraným utkáním s TC Dvůr Králové se tak naskytla šance po případných vítězstvích vyhrát Východočeskou divizi a tím historicky postoupit do 2. ligy.

První utkání

Hned první utkání na domácích dvorcích rozhodli jičínští po vynikajícím výkonu po dvouhrách ve svůj prospěch, když dokázali získat na svoji stranu pět ze šesti dvouher. Po bojovném výkonu podlehl Kopáček ve třech setech, ale Suchánek, Kordová a Vojta Adámek dokázali nesmírnou bojovností získat třísetové bitvy ve svůj prospěch. Další body přidala Hlaváčová a ve skvělé formě hrající Fejfar. Poslední bod přidala ve čtyřhře dvojice Hlaváčová-Kordová.

Zasloužený postup

Před dohrávaným utkáním ve Dvoře bylo tedy jasné, že jestliže se podaří zvítězit, postup do 2. ligy je realitou. Utkání bylo přerušeno za stavu 2:1 pro naše družstvo a dohrávka byla stanovena na 29.června. Po vítězství Kopáčka, Suchánka, Hlaváčové a Fejfara stačilo k postupu zvítězit v jedné ze tří čtyřher. Nesmírně dobře a koncentrovaně hrající jičínští tenisté nechtěli nic ponechat náhodě a po opět vynikajících výkonech a takticky vyzrálém boji dokázali zvítězit ve všech třech čtyřhrách, a tak dvojice Kordová - Hlaváčová, Adámek Vladimír - Kopáček a Fejfar - Suchánek dovršila skvělou sezónu a zajistily historický úspěch jičínského tenisu – postup do 2.ligy smíšených tenisových družstev.