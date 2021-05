Poslední soutěžní zápas letošní „zvláštní“ sezony odehráli v extralize házenkáři Jičína. V odvetném utkání porazili Frýdek-Místek 34:31 a zajistili si konečné sedmé místo. V prvním duelu totiž na domácí palubovce vyhráli o jednu branku, soupeře porazili v obou duelech a zaslouženě zakončí sezonu před ním.

Ilustrační fotografie.

„Pokud jde o hodnocení celé sezony, prvotním cílem bylo vyhnout se bojům o záchranu. Reálnější pak bylo porvat se o play off, o které jsme bojovali do posledních dvou kol. Z tohoto úhlu pohledu jsme spokojení. Bohužel se nám nepovedla čtvrtfinálová série s Duklou, ani následné boje o umístění s Kopřivnicí . A tak jsme chtěli uhrát alespoň 7. místo, což se nám nakonec povedlo. Měli bychom to brát jako úspěch jičínské házené,“ myslí si jeden z trenérů Ronalu Aleš Babák.