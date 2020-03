Parádní utkání odehráli házenkáři Jičína na domácí palubovce. Před televizními kamerami přehráli Lovosice o osm branek 31:23.

Házenkáři Jičína v důležitém utkání porazili Lovosice. | Foto: Karolína Machalická, archív

Od samého začátku zápasu bylo na hráčích jičnského Ronalu vidět, jak moc chtějí zabojovat o vytoužený postup do play off. Naopak soupeř ze severu Čech nepřijel v dobrém rozpoložení, tyto dva faktory se začaly hned projevovat na skóre. Jičín se rychle dostal do vedení 3:1 a postupně svůj náskok, díky skvěle zvládnutému postupnému útoku, navyšoval. Navíc hrál velmi dobře do obrany, v brance doslova čaroval Filip Veverka. Výsledkem toho bylo poločasové vedení 16:9! A Ronal nepolevil ani po změně stran, kdy dokonce svůj náskok postupně navyšoval. Až v samotném závěru se povedlo hostujícímu celku výsledek kosmeticky upravit. Hru bezchybně řídil zkušený domácí kapitán Ondřej Šulc, jenž nasázel šest branek a byl nejlepším střelcem Jičína. Lovosicím nepomohlo ani osm branek kanonýra Motla. „My jsme už museli vyhrát, pokud chceme postoupit, tak musíme vyhrávat, není kam uhnout," uvedl spokojený Šulc. Ronal má díky vysoké výhře s Lovosicemi lepší vzájemný zápas.