Jičín – Ve druhé lize mužů hostila Dřevěnice zkušený Hronov, který byl v tabulce před ní. Potřebovala nutně dvakrát vyhrát, to se povedlo.

Ilustrační foto - volejbal | Foto: Karel Čermák

První zápas byl velice hladký, domácí postavili taktiku na riskantním podání, aby Hronov nemohl útočit přes vysokého středového hráče a čekali s blokem na hlavním kůle. To vyšlo poměrně dokonale, a tak bylo za hodinku „hotovo“.



Odpoledne – ač si to dopředu domácí nechtěli připustit – došlo k drobnému podcenění a Hronov se málem dostal do zápasu. V druhém setu vedl dokonce 17:10, ale Dřevěnice se včas vzpamatovala a skore obrátila. Vliv na odvetu měla i ta skutečnost, že obě domácí libera – Z. Kopecký i Bubák – nemohla kvůli pracovním povinnostem nastoupit. Čtyři body znamenají, že se Dřevěnice probojovala do středu tabulky.



Dřevěnice – Hronov 3:0 (13, 21, 14) a 3:0 (22, 23, 17). Sestava – dopoledne: Nidrle – nahrávač, Lukavec, Charousek – smečaři, Dolejší, L. Švandrlík – blokaři, Tauchman – universál, Z. Kopecký – libero. Od druhého setu si posty vyměnili Charousek a Tauchman, taktické střídání absolvoval P. Švandrlík.



V odvetě hráli na svých dopoledních postech Nidrle, Lukavec a Dolejší, smečoval P. Švandrlík, universála hrál Tauchman, blokoval Erben. Na hřiště se v rámci taktických střídání dostali i L. Švandrlík a Charousek. Suverénně nejvíce bodů uhrál po dobré souhře s nahrávačem Lukavec.



Choceň – Železný Brod 3:0, 3:0, Třebín – Sl. Hradec Králové 2:3, 2:3, Havlíčkův Brod – Ústí n. O. 2:3, 3:2, Hrotovice – Česká Třebová 3:0, 2:3.

1. Hrotovice ⋌12 11 1 35: 8 23

2. Choceň ⋌12 10 2 30:18 22

3. Sl. Hr. Králové ⋌12 9 3 30:17 21

4. Ústí n. Orl. ⋌ 12 7 5 26:23 19

5. Dřevěnice ⋌12 5 7 22:23 17

6. Třebín ⋌12 5 7 24:28 17

7. Hronov ⋌12 5 7 21:27 17

8. Česká Třebová ⋌12 4 8 18:27 16

9. Havl. Brod ⋌12 2 10 17:32 14

10. Železný Brod ⋌12 2 10 12:32 14

Příští víkend jede Dřevěnice do Hradce Králové na Slavii.⋌ Václav Nidrle