Jičín – Ve druhé lize mužů hrála Dřevěnice těžký dvojzápas s Chocní, ve kterém potřebovala bodovat. Podařilo se a má tedy nakročeno k udržení v soutěži.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

V dopoledním zápase Dřevěnice vyhrála jistě první set, ve druhém vedla 14:8 a vypadalo to na pohodlné vítězství. Přišla zase ale – skoro tradičně – série nevynucených chyb, Choceň se navíc zlepšila v poli a šla do vedení 2:1 na sety. Trenér Švandrlík pak dost razantně zamíchal se sestavou a čtvrtý set šel za domácími. Velká škoda byla nástupu do tie-breaku, kdy hosté odskočili až na pět bodů, Dřevěnice sice dřela, snížila dokonce na 13:14, ale Choceň už to nepusila.



Odpoledne nemohl koučovat Libor Švandrlík, hru tedy řídil Zdeněk Kopecký. Dřevěnici se začalo dařit, prakticky celé tři sety vedla a vybojovala velice důležitou výhru, která by měla – vzhledem k losu posledního dvojkola – stačit pro zachování 2. ligy.



Ve dvojzápase s Chocní se hrál pohledný a obětavý volejbal se spoustou dlouhých výměn. Ráno byli šťastnější hosté, odpoledne si však Dřevěnice výhru jednoznačně zasloužila.



Zápas v číslech: Dřevěnice – Choceň 2:3 (22, -21, -21, 22, -13) a 3:0 (22, 21, 22). Sestava: Lukavec, Mandys (smeč), Tauchman (náhra), P. Švandrlík, Dolejší (blok), Charousek (universál), Suchánek (libero), trenér L. Švandrlík pak trochu zamíchal sestavou, Dolejší smečoval, Mandys blokoval. V odvetě nahrával Tauchman, smečovali Lukavec a Mandys, blokovali Švandrlík a Charousek, universál Dolejší, libero Z. Kopecký.



Zbývající zápasy: Havlíčkův Brod – Malšovice, Přímětice – Střelice 2:3, 1:3, Hronov – Ústí n. Orl. 3:2, 2:3, Hrotovice – Česká Třebová 3:1, 3:0.

1. Hrotovice ⋌34 25 9 82: 40 59

2. Střelice ⋌34 25 9 85:42 59

3. Choceň⋌ 34 22 12 76:57 56

4. Čes. Třebová ⋌34 16 18 61:65 50

5. Přímětice ⋌34 16 18 63:68 50

6. Dřevěnice ⋌ 34 15 19 64:71 49

7. Hronov ⋌34 15 19 59:72 49

8. Ústí n. Orl. ⋌ 34 14 20 61:76 48

9. Havlíčkův Brod ⋌ 34 13 21 58:71 47

10. Malšovice ⋌34 9 23 39:86 43

O víkendu má druholigová soutěž přestávku. ⋌Václav Nidrle