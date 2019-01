Jičín – Náročný víkend mají před sebou vyznavači celuloidového míčku. Na programu jsou zápasy krajských a okresních soutěží.

V divizi mužů jsou na pořadu okresní „derby“ Jičín A – Nová Paka A, Jičín A – Stará Paka A, Valdice A – Stará Paka A, Valdice A – Nová Paka A. Krajský přebor: Hořice A – Stěžery, Hořice A – Chlumec n. C. Krajská soutěž: Stará Paka B – Kopidlno A, Stará Paka B – Železnice A, Nová Paka B – Železnice A, Nová Paka B – Kopidlno A.



Regionální přebor, muži A: Veliš A – Lázně Bělohrad A, Nemyčeves A – Libáň, Lány A – Stará Paka C, Rovensko p. Tr. A – Nová Paka C, Popovice A – Jičín B, Železnice B – Hořice B. Regionální přebor, muži B: Lázně Bělohrad C – Lázně Bělohrad B, Nemyčeves B – Úbislavice A, Jičín C – Kopidlno B, Nová Paka D – Radim A, Valdice B – Lány B, Žlunice – Butoves A.



Regionální přebor, muži C: Lázně Bělohrad D – Sobotka, Hořice C – Železnice C, Miletín – Popovice B, Nová Paka E – Rovensko p. Tr. B, Kopidlno C – Nemyčeves C, Úbislavice B – Butoves B. Regionální přebor, muži D: Lázně Bělohrad E – Veliš B, Butoves C – Valdice C, Slatiny – Chomutice, Radim B – Rovensko p. Tr. C, Stará Paka D – Roškopov, Popovice C – Nemyčeves D.⋌ (n)