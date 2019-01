Jičín - Díky zakladateli a hlavnímu organizátoru nevšedního závodu Pepi pentatlonu si přišli oceloví muži v posilovně jičínského areálu na své.

Jarda Štěpán v disciplíně leh - sed. | Foto: Míla Pour

V pátém ročníku tohoto závodu si zde osm siláků porovnávalo svoji výkonnost v pěti velice náročných silových disciplínách – bench s 80% tělesné váhy, shyby podhmatem nebo nadhmatem, šikmý legpress s 200 procenty tělesné hmotnosti, kliky na bradlech a leh sed.



Na každou disciplínu jsou stanoveny tři minuty, ve kterých se soutěžící snaží o co nejvíce opakování cviku. Celkové pořadí závodníků v pětiboji se určovalo podle součtu dosaženého umístění v jednotlivých disciplínách.



Nevšední závod měl i tentokrát tradiční účast siláků. Z Nové Paky přijeli Jarda Štěpán, Jarda Kohút a Martin Foff, z Dolního Bousova Ondřej Ječný a z města pořadatelů se zúčastnili Michal Sajdl, Filip Langhans, Jirka Kotlář a Petr Voldán. Své prvenství z minulých ročníků opět potvrdil nejlepší ocelový muž Česka ve své kategorii nad 45 let novopacký Jarda Štěpán, který opět letos předvedl, že je možné se i v tomto věku neustále zlepšovat, když v některých disciplínách překonal svá maxima z minulých let.

V Jičíně vyhrál ve třech disciplínách a ve dvou skončil na druhém místě. Jeho dosažený výkon v bench pressu, kdy zvedl 70 kg činku v časovém limitu 96krát zasluhuje obdiv. Shybů udělal celkem 74, kliků 114, lehu sedu 147 a šikmý leg pressu se 172,5 kg – 105. Další pořadí: 2. Ondřej Ječný, 3. Michal Sajdl,4. Jarda Kohút, 5. Martin Foff, 6. Filip Langhans, 7. Jirka Kotlář, 8. Petr Voldán.



Škoda, že se pro zranění ramene nemohl zúčastnit hlavní organizátor Pepa Kužel. Zkusil si pouze leh sed, který mu zranění umožňovalo. Výkon 140 opakování v jeho letech oponuje sloganu, že staré železo patří do sběru. Pepo smekáme a děkujeme i za organizátorskou činnost v silácké soutěži. ⋌(po)