Nejvíce branek: Hlípala 9, J. Dolejší 6/3, Kastner 6/1 – J. Flajsar 9/3, Melichar 5, Halíček 4. Rozhodčí: Hájek – Kozler. Sedmimetrové hody: 4/4 – 5/3. Vyloučení: 4:4. ČK: J. Drbohlav (JIC). Diváci: 450.

V úvodu zápasu měli více ze hry hosté, když průběžně vedli. Jičín je však do většího trháku nepustil. Zlom nastal na přelomu první a druhé desetiminutovky, domácí svého soupeře zatlačili a dostali se do vedení 8:6. A do konce první půle dokázali svoje vedení navýšit na 19:14.

Soupeř se po změně stran nevzdal a bojoval. Za zmínku stojí především střelecký výkon Jakuba Flajsara, který během druhé třicetiminutovky nasázel devět branek. Východočechy naopak gólově táhla letní posila Ľuboš Hlipala, který vstřelil stejný počet branek. Toho navíc střelecky podpořili Kastner a Dolejší (oba zaznamenali šest gólů). Díky tomu Jičín dotáhl duel k vítězství 37:31.

„Před zápasem jsme si řekli, co máme plnit a snad devadesát procent toho nám vyšlo. Pár chyb tam určitě bylo, dostávali jsme spoustu laciných gólů, ale musíme si z toho vzít jenom pozitiva, protože nás teď čekají těžké dny. Z Brna budeme chtít přivést výhru,“ řekl hráč Jičína Jiří Drbohlav.

Celek z města pohádek sehraje další utkání příští sobotu v Maloměřicích. Hned ve středu 21. září pak přivítá na domácí palubovce od 19 hodin pražskou Duklu.

Hodnoceni zápasu

Petr Mašát, trenér O2xyworld HBC Jičín: „Za mě velká spokojenost s výkonem celého týmu, s postupným útokem i přechodem do rychlého útoku. Samozřejmě i druhá, třetí vlna měla velkou kvalitu. Jsem rád, že jsme dali tolik gólů po kvalitně připravených akcích. Těší mě, že jsme se drželi padesát minut zápasu pouze na čtyřech technických chybách. To byly hlavní důvody úspěchu. Jsem opravdu rád, že jsme předvedli kvalitní defenzivní výkon a byl bych rád, aby to kluky povzbudilo do dalších zápasů.“

Jan Běloch, trenér TJ Sokol Nové Veselí: „Proti nám hrál velmi kvalitně tým Jičína, který měl neuvěřitelnou efektivitu v útoku. Samozřejmě to souvisí s tím, že jsme velmi špatně bránili. Druhý zápas v řadě jsme byli velmi špatní v obraně, přičemž v přípravě to nevypadalo, že by obrana měla být našim slabým místem. Bohužel jsme nedokázali řešit jednoduché situace, Ľuboš Hlipala nám dal devět branek, hrál velmi dobře, ale my jsme mu to strašně usnadnili. V situacích, kdy už to vypadalo, že bychom je mohli ubránit, jsme předvedli nějakou individuální chybu, která nás srazila zpátky. Celý zápas jsme se v obraně neměli o co opřít a bohužel jsme navázali na utkání ve Frýdku, kde naše obrana byla také špatná.“