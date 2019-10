Tomu po pěti odehraných kolech extraligy patří páté místo, když doposud získal sedm bodů. Ronal je na tom poněkud hůře, zatím je desátý a na svém kontě má tři body. Přesto výhra z minulého kola ukázala, že minimálně na play off rozhodně pomýšlet může.

Speciální utkání to bude pro jičínského borce Pavla Picha. Odchovanec Náchoda totiž nakoukl do extraligy právě v Zubří, kde působil předešlé dvě sezony. „Těším se moc a ačkoliv mám na Zubří hezké vzpomínky, chci je porazit. Do utkání jdeme s jasným cílem - konečně doma vyhrát,“ uvedl Pich.

Avšak nezapomněl poukázat na kvalitu soupeře. „Zubří má nabitý kádr a určitě i vysoké ambice, ale my jim rozhodně nedarujeme nic zadarmo,“ doplnil.