Po reprezentační přestávce se znovu rozběhne extraliga florbalistek. Hráčky Jičína už v sobotu od 17.30 hodin hostí Tigers Praha, v pondělí se potom utkají v Rudné s Panthers Praha.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Do druhého duelu už by měly být do hry připraveny odchovankyně Zuzana Svobodová a medailistka z juniorského mistrovství světa Nikola Kuchařová.