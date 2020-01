ATLETIKA

Martin FLORIAN (AC TJ Jičín) – 5. místo na mistrovství Evropy juniorů, mistr ČR juniorů, mistr ČR do 22 let, vítěz Poháru mistrů družstev juniorů – vše v hodu oštěpem.

HÁZENÁ

Ondřej ŠULC (HBC Jičín) – nejzkušenější hráč extraligových mužů se zkušeností v reprezentaci, desátý nejlepší střelec nejvyšší soutěže (135 branek) a 4. místo v extralize

Filip VEVERKA (HBC Jičín) – jeden z nejlepších extraligových brankářů, 4. místo v extralize, má odehráno již přes 400 extraligových zápasů.

ORIENTAČNÍ SPORTY NA HORSKÝCH KOLECH

Vojtěch STRÁNSKÝ (Sportcentrum Jičín) - 3. místo MS hromadný start, 14. místo MS sprint a na MČR dvě 1. místa (krátká a dlouhá trať) a jedno druhé místo(sprint) a celkově 1. místo v Českém poháru.

Markéta DROBNÍKOVÁ (Sportcentrum Jičín) – 4. na MS (štafeta), 13. na MS (sprint), na MČR dvě 1. místa (krátká a dlouhá trať) a jedno 2. místo ( sprint), 2. místo celkově v Českém poháru.

Matěj TUMA (Sportcentrum Jičín) – 1.místo na mistrovství Evropy dorostu na dlouhé trati, 2. ME dorost(štafeta), 4. na ME (sprint), 4. na ME dorostu (krátká trať), tři 1. místo na MČR (krátká a dlouhá trať, sprint), vítěz Českého poháru dorostu

JUDO

Petr MATĚJKA (SKP Judo Jičín) – člen extraligových mužů, stříbrný na MČR do 90 kg, vítěz Českého poháru při VC Jičína, dále třikrát třetí v ČP.



FOTBAL

Dominik PALM (Jiskra Hořice) – dlouholetá opora mužů v krajském přeboru na pozici stopera, patří k nejlepším obráncům celé soutěže.



PLAVÁNÍ

Mikuláš Rudolf COGAN (TJ Nová Paka) – pětkrát zlatý a jednou 2. na MČR 14-letých, na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci 6 zlatých medailí, reprezentant ČR.

Michal SLANINA (Delfín Jičín) – za přeplavání kanálu La Manche za 12 hodin a 14 minut, mistr ČR v dálkovém plavání na 15 km, vítěz českého poháru v zimním plavání.

ASPV

Kristýna ORCTOVÁ (Jiskra Hořice) – 1. v okresním a krajském kole v zimním pětiboji a v atletice, 1. v republikovém finále v lehké atletice a 5x členkou vítězného družstva KHK v republikovém finále.



VOLEJBAL

Marek ŠIMÁNEK (TJ Sokol Dřevěnice) – representant kraje na olympiádě dětí a mládeže, jako hostující hráč stříbrný na republikovém českém poháru



CYKLISTIKA

Daniel POLMAN (Ultra Paka Racing Team) – 4. místo na Race Across America (z Kalifornie do Marylandu) 4920 km za 11 dnů.



BASKETBAL

Natálie FLAXOVÁ (BSK TJ Jičín) – klíčová hráčka ml. minižákyň U12 - 5.místo na MČR, hraje i za st. minižákyně na MČR osmá a patřila také k oporám ml. žákyň U14 na MČR.

Charlotte VELICHOVÁ (BSK TJ Jičín) – S reprezentací U15 na mezinárodním turnaji v Litvě, byla vyhlášena jako MVP - nejužitečnější hráč celého turnaje, hraje také za U17, za extraligový Hradec Králové za U15 – 1. místo na MČR a v U17 účast na MČR



STOLNÍ TENIS

Milan KŘÍŽ (TJ Jičín) – hráč s nejvyšší úspěšností zápasů, který se výraznou měrou zasloužil o postup týmu mužů do divize.



LEDNÍ HOKEJ

Michal SVOBODA (BK Nová Paka) – jako obránce dokázal s týmem vyhrát krajskou ligu a následně vybojovat kvalifikaci do II. národní hokejové ligy.

Trenéři a cvičitelé

VOLEJBAL

Jiří SCHOVÁNEK (TJ L. Bělohrad) – trenér minivolejbalu mládeže, úspěšně působí u družstva starších žákyň v krajském přeboru.

PLAVÁNÍ

Michal ŘEHÁČEK (TJ N. Paka) – trenér plavců a triatlonistů (např. plavci Cogan, sestry Smolíkovy a triatlonistů Soukupa, Janouška, Nýdrleho), medailistů z MČR a reprezentantů ČR.

BASKETBAL

David STREUBEL (BSK TJ Jičín) – ligový a extraligový trenér mládeže, ml. žákyň U14 postup na MČR, odchovankyně hrají stabilně extraligu kadetek a juniorek mimo Jičín, některé se účastní reprezentačních výběrů, ME či akci FIBA.

Petr BENEŠ (SK Jičín) – velmi zkušený mládežnický trenér, který působí v krajských soutěžích a připravuje hráče do dospělých kategorií.

JUDO

Luděk VANÍČEK (SKP Judo Jičín) – trenér II.třídy a nositel 3. danu, trenér extraligového družstva, trenér mládeže,kde vychoval řadu reprezentantů.

HÁZENÁ

Petr MAŠÁT (HBC Jičín) – prošel přes dorost, zahrál si i v cizině a nyní vede dvě sezony extraligové muže s vynikajícími výsledky (6. a 4. místo).

ATLETIKA

Bohuslav KLIMPL (AC TJ Jičín) – úspěšný trenér oštěpařů, první trenér Floriana, jeho další svěřenec Martin Menčík – mistrem ČR v hodu oštěpem dorostenců.

STOLNÍ TENIS

Petr VYSKOČIL (Jiskra Hořice) – velmi úspěšný hráč i trenér, který se po zdravotní příhodě dokázal vrátit ke hře i koučování.

LEDNÍ HOKEJ

Aleš PŮLPÁN (BK Nová Paka) - trenér a sport. manažer vyhrál s týmem dospělých krajskou ligu KHK a následně se kvalifikovali do II. hokejové ligy. Nyní v průběhu soutěže bojují o play off.

KUŽELKY

Roman BUREŠ (SKK TJ Jičín) – dlouholetý úspěšný trenér a organizátor mládežnických soutěží, jeho svěřenci jsou úspěšní a republikových a krajských soutěžích.

Kolektiv dospělých

HÁZENÁ

HBC JIČÍN – muži A – účastník play off extraligy muži (konečné 4.místo), což je po zisku titulu mistra ČR druhé nejlepší umístění, úspěšní i v Českém poháru

Kolektiv mládeže

BASKETBAL

BSK TJ Jičín – mladší minižákyně U12 (ročník 2007 a ml.) – 5. místo na MČR. Jádro týmu doplňuje i starší hráčky ročníku 2005.