Výhru nad Brnem z minulého týdne dokázali házenkáři Jičína ve 21. extraligovém kole potvrdit na palubovce Hranic, kde vyhráli o dvě branky 25:23 a na osmé místo, které drží Zubří a zaručuje postup do play off, ztrácejí pouze jeden bod.

Házenkáři Jičína vyhráli v Hranicích. | Foto: Zdeněk VAIZ/archiv

První poločas nabídl na severu Moravy zcela vyrovnaný boj, když si ani jedenz týmů nedokázal vypracovat větší než dvougólový náskok a po zásluze se do šaten odcházelo za stavu 12:12.

Do druhé půle vstoupili mnohem lépe domácí a ve 42. minutě vedli 19:15. S Jičínem to v tu chvíli nevypadalo dobře. Ale svěřenci trenérů Ondřejů Šulce a Horyny ukázali charakter. Čtyřmi brankami v řadě duel srovnali. Poté Hranice šly po akci Piwka znovu do vedení, ale bylo to naposledy v zápase. Východočeši v následné pasáží skórovali šestkrát za sebou, čímž si vytvořili rozhodující náskok.

Soupeř sice závěr ještě trochu zdramatizoval, ale na vyrovnání už neměl. Nejlepším střelcem mače se s šesti brankami stal hostující Filip Matouš. Příští sobotu od 18 hodin přivítají Jičínští na domácí palubovce silné Lovosice.

TJ Cement Hranice – O2xyworld HBC Jičín 23:25

Nejvíce branek: Piwko 5, Polášek 5, Pelák 4 – Matouš 6, J. Dolejší 4/1, Hlava 3. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/1. Vyloučení: 5:2. ČK: Thorovský (JIC). Diváci: 127. Poločas: 12:12.

Další výsledky 21. kola: SKKP Handball Brno – HCB Karviná 22:30 (7:11), HK FCC Město Lovosice – HBC JVP Strakonice 1921 38:29 (22:16), TJ Sokol Nové Veselí – KH ISMM Kopřivnice 26:29 (12:15), HC Dukla Praha – SHC Maloměřice Brno 37:29 (22:11), Talent tým Plzeňského kraje – HC ROBE Zubří 26:23 (14:9).

Tabulka