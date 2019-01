Jičín – Ve sportovní hale pokračoval třetím turnajem druhý ročník Jičínské školní ligy miniházené 4+1. Poprvé se do tohoto projektu zapojily také školy z Veliše a Hořic v Podkrkonoší.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Bartoš

Celkem se tedy třetího turnaje letošního ročníku zúčastnilo patnáct týmů ze šesti základních škol, což představovalo více než sto aktivně sportujících dětí.



Z prvenství v kategorii druhých a třetích tříd se radoval tým Býků ze 2. ZŠ (Husova), který neztratil v šesti duelech ani jeden bod. Druhou příčku obsadili Drsňáci ze 4. ZŠ (Železnická), bronz putoval zásluhou Draků do 3. ZŠ (Poděbradova). Starší kategorii, tedy žáků 4. a 5. tříd, ovládli Správňáci ze 4. ZŠ (Železnická), jenž ve finálovém souboji přehráli výsledkem 5:2 Ohnivé Lvi Hořice (ZŠ Na Daliborce). Třetí místo vybojovala Drtička ze 3. ZŠ (Poděbradova), která udolala v souboji o bronz poměrem 3:2 tým FC Pepsi ze 2. ZŠ (Husova).



Pravdou je, že výsledky turnajů nejsou až tak důležité. Hlavním cílem je nabídnout dětem sportovní vyžití a to se tímto projektem, soudě i podle kladných ohlasů učitelek, daří. Potěšitelné je, že se do projektu zapojily premiérově také další mimojičínské školy.



Výsledky třetího turnaje Jičínské školní ligy miniházené 4+1, kategorie 2. – 3. tříd: 1. Býci (2.), 2. Drsňáci (4.), 3. Draci (3.), 4. ZŠ Valdice, 5. Bodláci (ZŠ Veliš), 6. Správňáci (4.), 7. Aligátoři (2.). – Kategorie 4. – 5. tříd: 1. Správňáci (4.), 2. Ohniví Lvi Hořice (ZŠ Na Daliborce), 3. Drtička (3.), 4. FC Pepsi (2.), 5. Drsňáci (4.), 6. ZŠ Valdice , 7. Predátoři (2.), 8. Grizzly Hořice.



Všichni malí bojovníci zaslouží za výkony a bojovnost pochvalu. Čtvrtý turnaj Jičínské školní ligy je naplánován na 23. dubna. ⋌(bama)