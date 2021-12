Jičín lídra nepřibrzdil. Osmifinalista EHF European Cupu vedl od samého začátku

Na začátku září roku 2018 porazili naposledy házenkáři Jičína velikána z Karviné. Bylo to rozdílem jediné branky, ale stálo to za to. Nejčerstvější zkušenost vyzněla pro tým z Ostravska, ale

Karvinští házenkáři potvrdili na palubovce Jičína roli favorita. Východočechy porazili rozdílem čtyř branek. | Foto: hbcjicin.cz

Způsobem start – cíl zvládli házenkáři Karviné náročnou sobotní bitvu na východě Čech. V 15. kole extraligy zamířil vedoucí tým nejvyšší domácí soutěže na palubovku Jičína, zaskočit se však bojovností hostitelů nenechal a duel vyhrál rozdílem čtyř branek. Osmifinalista EHF European Cupu vede tabulku o dva body před druhou Plzní. HBC Ronal Jičín – HCB Karviná 26:30 (10:15). Hosté si v úvodních třech minutách vypracovali náskok (0:3) a ten jako by předznamenal následné dění na palubovce. Pouze jedinkrát během celého utkání se Jičínští na soupeře dokázali střelecky dotáhnout, to když Aleš Dolejší ve 13. minutě vyrovnával na 5:5. Drama plné zvratů, ale se smutným koncem. Posílení horalé s Valachy krutě padli Po chvíli už hosté zase vedli (6:10) a dostatečný brankový rozdíl pak drželi do úplného konce duelu. Nejlepším střelcem domácích byl s osmi góly Jiří Dolejší, jenž mimochodem z úvodních šesti branek Jičína sám zajistil pět! Zbylé tři přidal po přestávce. Ronal prohrál šestý z posledních sedmi utkání a v tabulce mu patří devátá příčka. Fakta – branky: J. Dolejší 8, A. Dolejší, Kovařk a Hlava 3, Kastner, O. Šulc a Bareš 2, Krahulec 2/2, Rychna 1 – Patzel 9/1, Užek 6, Sobol 6/2, Skalický 4, Funek 2, Nantl, Urbánski a Mlotek 1. Rozhodčí: Deml, Dvořáček. Vyloučení: 6:3. ŽK: 2:1. Další výsledky 15. kola: Plzeň – Lovosice 31:21, Zubří – Hranice 28:20, Kopřivnice – Maloměřice 35:23, Dukla Praha – Frýdek-Místek 24:23. Program 16. kola – středa 2. února 2022: Nové Veselí – Jičín, Karviná – Zubří, Hranice – Plzeň, Lovosice – Kopřivnice, Frýdek-Místek – Brno, Maloměřice – Dukla Praha. Aktuální tabulka extraligy



1. HCB Karviná 14 13 0 1 421:353 26

2. Talent tým Plzeňského kraje 14 12 0 2 469:352 24

3. HC ROBE Zubří 14 11 0 3 419:359 22

4. Lovci Lovosice 14 10 0 4 429:392 20

5. TJ Sokol Nové Veselí 14 8 0 6 396:394 16

6. KH ISMM Kopřivnice 14 7 0 7 419:401 14

7. HC Dukla Praha 15 6 2 7 402:407 14

8. SKKP Handball Brno 12 6 1 5 336:349 13

9. HBC Ronal Jičín 14 3 0 11 384:426 6

10. Pepino SKP Frýdek-Místek 12 2 1 9 333:344 5

11. TJ Cement Hranice 13 1 0 12 279:382 2

12. SHC Maloměřice Brno 14 1 0 13 341:469 2