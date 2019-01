Jičín - Po pouhých třech týdnech odpočinku se rozeběhla prvním “jarním” kolem druhá část letošního ročníku krajské kuželkářské soutěže.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Klein

Všechny další skupiny jak krajských, tak ligových soutěží zahajují o tomto víkendu. Vedoucí trojlístek soutěže nezaváhal, ale svedl vyrovnané bitvy až do samého konce. Trutnov D prohrával v polovině utkání s dobře hrající Jilemnicí B, ale v druhé části zápasu dokázal otočit skóre na 12:4 ve svůj prospěch. Jičín D si zajistil vítězství o 26 kuželek poměrem 10:6 v Poříčí až v závěrečném souboji, ve kterém o 30 „dřev“ zvítězil A.

Plaňanský 404:374 nad Gábryšem. A nejvíce na mále mělo Vrchlabí, které sice již vedlo nad Rokytnicí C 6:0, ale hosté předvedli výbornou stíhací jízdu (Kapras 465, Novotná 434, Trepera 449) a nakonec je dělily pouhé dvě kuželky od překvapení kola!

TJ Poříčí – SKK Jičín D 6:10 (2288:2314), TJ Dvůr Králové B – SKK Hořice C 10:6 (2410:2390), SKK Vrchlabí C – Spartak Rokytnice n. J. C 10:6 (2544:2542), TJ Jilemnice C – Lokomotiva Trutnov E 14:2 (2269:2045), Lokomotiva Trutnov D – TJ Jilemnice B 12:4 (2510:2475), Honer club Březovice – SKK Vrchlabí D 4:12 (2257:2347), TJ Nová Paka B – TJ Dvůr Králové C 12:4 (2218:1990). Tabulka má následující podobu. Jiří Kapucián

1. Trutnov D⋌12 0 2 160: 64 2395 24

2. SKK Jičín D ⋌11 1 2 147: 77 2361 23

3. Vrchlabí C ⋌11 0 3 149: 75 2440 22

4. SKK Hořice C ⋌9 0 5 141: 83 2406 18

5. Nová Paka B ⋌8 2 4 127: 97 2356 18

6. Jilemnice C ⋌8 1 5 124:100 2337 17

7. Dv. Králové B ⋌7 1 6 120:104 2368 15

8. Jilemnice B ⋌6 2 6 105:119 2354 14

9. Březovice ⋌ 5 3 6 112:112 2394 13

10. Poříčí ⋌ 6 0 8 103:121 2308 12

11. Vrchlabí D⋌ 5 0 9 92:132 2316 10

12. Rokytnice C ⋌4 010 95:129 2329 8

13. Trutnov E⋌ 1 013 54:170 2246 2

14. Dv. Král. C ⋌0 014 39:185 2177 0