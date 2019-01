Jičín – Bez sebemenších problémů zvládli roli favoritů v utkáních 9. kola Východočeského kuželkářského přeboru hráči Jičína i Nové Paky.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Holoubek

Jičín C si poradil s Trutnovem C v poklidu 12:4, když již ve dvou třetinách utkání vedl 8:0! Jičín D držel v okresním derby s favorizovanou Novou Pakou, krok téměř dvě třetiny utkání, přestože hosté si udržovali stále mírné vedení. Rozhodující náskok získal v koncovce hostující Aleš Rolf, který předvedl nejlepší výkon sezony na kuželně V Lipách v disciplíně na 100 hodů sdružených, vynikajících 460!



Lokomotiva Trutnov B – TJ Červený Kostelec B 4:12 (2500:2506), SKK Vrchlabí C – SKK Hořice C 14:2 (2577:2553), Lokomotiva Trutnov B – TJ Jilemnice B 14:2 (2513:2266), SKK Jičín C – Lokomotiva Trutnov C 12:4 (2427:2380), SKK Jičín D – TJ Nová Paka A 2:14 (2319:2426), TJ Červený Kostelec C – SKK Vrchlabí B 14:2 (2697:2587), Sp. Rokytnice n. J. B – Dvůr Králové 14:2 (2467:2346). ⋌Jiří Kapucián