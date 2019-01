Jičín – V devátém kole 3. kuželkářské ligy mužů hostili hráči SKK B v souboji dvou posledních celků soutěže Ústí nad Labem a v duelu tak šlo opravdu o bytí a nebytí. Obě strany si byly vědomi důležitosti střetnutí a nervozita tak často svazovala ruce.

Jaroslav Kříž. | Foto: Jiří Kapucián

Jičínu se tentokrát vydařil vstup do utkání, když Jaroslav Kříž dokonale využil výpadku Petra Bílka, předvedl nejlepší výkon zápasu a výhrou 517:468 získal důležitý náskok. Tomáš Kottvald sice podlehl 483:506, ale Jičín za stavu 1:1 vedl o 26 kuželek.



Strhující souboje přinesla prostřední část utkání. Oba skončily na dráhy vyrovnány 2:2, ale v obou případech brali důležité body domácí hráči. Lukáš Vik zvítězil o 8 kuželek 505:497 a Vladimír Řehák o 10 kuželek 490:480! Stav 3:1 byl hodně nadějný, ale rozdíl pouhých 44 kuželek ještě dával tušit drama. Domácí hráči však koncovku zvládli. Pavel Kříž 509:506 a Agaton Plaňanský 504:486, a tak se zrodilo nakonec vysoké vítězství 7:1, které odpoutalo hráče SKK Jičín z poslední příčky tabulky, kam klesá právě jejich soupeř.



Drama viděly i Hořice, kde se hrálo ještě vyrovnanější utkání. Po prvních dvojicích 1:1, ve dvou třetinách zápasu 2:2. Na stranu domácích jej definitivně zlomil až v závěrečném souboji nejlepším výkonem utkání Jiří Baier 574:515 a Hořice se tak mohly radovat z vítězství 5:3.



SKK Jičín B – Sokol Ústí n. L. 7:1 (3008:2943), Tomáš Kottvald 483, Jaroslav Kříž 517, Lukáš Vik 505, Vladimír Řehák 490, Pavel Kříž 509, Agaton Plaňanský 504. SKK Hořice – TJ Červený Kostelec 5:3 (3173:3117), Radek Kroupa 552, Ivan Vondráček 497, Vojtěch Tulka 550, Mir. Nálevka + Zd Měkota st. 490, Zdeněk Měkota ml. 510, Jiří Baier 574.



1. Kolín ⋌7 0 1 46:18 3230 14

2. Šluknov⋌ 5 2 2 39:33 3142 12

3. Loko Liberec⋌ 5 2 2 38:34 3192 12

4. Ml. Boleslav⋌ 5 1 3 44:28 3183 11

5. Dyn. Liberec ⋌4 1 3 37:27 3167 9

6. Konstruktiva ⋌ 4 0 5 37:35 3148 8

7. SKK Hořice ⋌4 0 5 30:42 3166 8

8. Č. Kostelec⋌3 1 5 33:39 3089 7

9. US Praha⋌ 3 1 5 29:43 3061 7

10. Loko Trutnov⋌ 2 2 5 32:40 3133 6

11. SKK Jičín B ⋌3 0 6 32:40 3123 6

12. Ústí n. L. ⋌3 0 6 27:45 3019 6



Jičín B zítra hraje v Liberci s Lokomotivou, Hořice cestují do Prahy za Konstruktivou B.⋌ Jiří Kapucián