Jičín – V Hranicích na Moravě se uskutečnilo mistrovství České republiky v kategorii juniorů a juniorek jednotlivců.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Jičínské judo zde bylo zastoupeno dorostencem Jakubem Krejčíkem a juniory Janem Buštou, Josefem Hrušou, Petrem Matějkou a Jolanou Sýkorovou. Medailové ambice měli především Jan Bušta a Petr Matějka.



V hmotnostní kategorii do 63 kg juniorek startovala Jolana Sýkorová. S bilancí jedno vítězství a dvě prohry nakonec obsadila slušné sedmé místo. Na jejím výkonu se významně podepsala tréninková výluka, zapříčiněná zdravotními problémy.



V hmotnostní kategorii do 66 kg juniorů startovala pravděpodobně největší jičínská medailová naděje Jan Bušta, který v loňském roce bojoval o medaili na republikovém šampionátu seniorů ve stejné hmotnostní kategorii.



Po dvou vítězných zápasech ve vyřazovacích bojích podlehl v osmifinále svému soupeři. V opravných bojích porazil oba své soupeře a zajistil si tak účast ve finálovém bloku v boji o bronz. V boji o medaili se však jeho soupeři podařilo v úvodu zápasu nasadit držení, ale Honza zabojoval a svému soupeři vteřinu před ukončením zápasu před časovým limitem z držení unikl. Soupeř si tak zajistil výrazné vedení. Honza sice zbytek zápasu bojoval, protivník byl dokonce trestán za pasivní způsob boje, ale tentokrát byl ostravský Šmehlík nad síly našeho závodníka a Jan Bušta tak vybojoval 5. místo.



V tradičně nejvíce obsazené hmotnostní kategorii do 73 kg juniorů se představil Josef Hruša.



Po vítězství v prvním kole nestačil na svého dalšího soupeře a v soutěži skončil. V tomto zápase se Pepa dopustil dvou hrubých chyb a soupeř tak zvítězil před časovým limitem. Za určitých okolností, zejména při dodržení taktických pokynů, bylo vítězství v Pepíkových možnostech. Škoda, neboť jeho přemožitel nakonec bojoval o bronz. Zvládnout přechod do této vyšší hmotnostní kategorie se zatím Pepovi nedaří podle jeho představ.



V hmotnostní kategorii juniorů do 81 kg startovali Jakub Krejčík a Petr Matějka. Od dorostence Krejčíka jsme ještě mnoho nečekali, ale od Petra Matějky jsme medaili očekávali.



Petr Matějka se v úvodním kole dopustil hrubé chyby, svému soupeři podlehl před časovým limitem a v soutěži tak předčasně skončil. Je to velká škoda, neboť s jeho zkušenostmi měl zápas zvládnout a v celé soutěži postoupit do bojů o medaili.



Kuba Krejčík svému soupeři na úvod rovněž podlehl, stejně jako v opravném boji. Ukázalo se, jak velký výkonnostní rozdíl je mezi kategoriemi dorostu a juniorů.



Po dlouhých letech, kdy medaile přiváželi sourozenci Vaníčkovi, kteří se již úspěšně zabydleli v kategorii seniorů, se tak jičínská výprava vracela bez kovu. Doufejme, že především pro borce, kteří v kategorii juniorů letos končí, bude jejich ne zrovna úspěšné rozloučení s touto kategorií ještě větší motivací do další přípravy! ⋌Milan Letošník