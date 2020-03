Pořadatelé přivítali na osmi tatami celkem 2586 judistických nadějí z 216 klubů nejen z Česka, ale i z Dánska, Estonska, Francie, Gruzie, Kypru, Maďarska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny.

Na ostravském tatami se představili i dvě jičínské naděje. V sobotu se v kategorii starších žáků U15 do 46 kg představil Vojtěch Ježek, pro kterého byl start na tomto turnaji o sbírání zkušeností v nové věkové kategorii. V úvodním zápase sice zvítězil, ale ve druhém kole již na svého soupeře nestačil a do dalších bojů nezasáhl. V neděli se v kategorii juniorů U23 do 66 kg představil Tadeáš Čeřovský. Ten navázal na své solidní výkony z loňského roku, v silné konkurenci si, po čtyřech vítězných utkáních a jediné prohře v semifinále, odvezl zasloužený bronz.