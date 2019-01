Jičín - Dnes se dožívá 60 let ing. Jiří Hubálovský. Získal několikrát titul mistr ČSSR v judu, úspěšně reprezentoval na ME a akademickém MS.

Jiří Hubálovský při předávání cen sportovcům. | Foto: Josef Hlaváček

Za svoji sportovní činnost byl oceněn titulem mistr sportu. Svými výkony a přátelskou povahou si zasloužil veliký respekt všech členů klubu judo, který trvá do dnešních dnů.



Stále ještě občas přichází na trénink a dokazuje, že i v tomto věku se od něho mají mladí judisté co učit.



Zapsal se nesmazatelně do historie jičínského juda. Na mistrovství republiky juniorů, které se konalo 4. a 5. dubna v Jičíně mu byla předána zlatá plaketa svazu judo. Josef Letošník