Zúčastnit se mohli registrovaní i neregistrovaní narození v roce 1974 a dříve. Turnaj si postupem času získával oblibu a v minulých čtrnácti ročnících se zúčastnilo více jak 600 startujících, největší zastoupení měla kategorie 60 – 69 let. V minulých ročnících se zúčastnili kuželkáři ze vzdálenějších měst, Kostelce nad Černými Lesy, Prahy, Liberce, Náchoda, Červeného Kostelce i Hradce Králové a Nové Paky. Vynechávají jen Hořice, proč?

Z průběhu turnaje bylo pořízeno společné foto ale bez jednotlivců, kteří se vzdálili dříve, i tak se letos 51 účastníků bavilo dobře.

Nejlepšího výkonu suverénně dosáhl trutnovský Karel Slavík v kategorii nad 70 let výkonem 304 kuželek, což je současně rekordem turnaje. V kategorii do 59 let prvenství pro Jičín vybojoval Roman Bureš výkonem 268 kuželek, v kategorii do 69 let pak Pavol Krčmarik výkonem 295 kuželek a přiblížil se tak k vytoužené třístovce. V kategorii seniorek nad 50 let pro Jičín vybojovala pomyslnou třetí zlatou Alena Šedivá s 274 kuželkami a pokořila tak mnohé ligové hráče.

Všechny jsme rádi přivítali s dobrou náladou a tu jsme podpořili zajištěním občerstvení přímo na kuželně. O tradiční vzpomínání nebyla nouze, vždy je na co. Pro dobrou náladu zahráli na harmoniku Venda Janeček a houslista Milan Zlatník.

Všem dříve narozeným děkuje za účast SKK Jičín i Franta Čermák.