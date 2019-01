Jičín - Jak jsme již informovali v úterním vydání, na neoficiálním mistrovství České republiky v házené minižáků, které se konalo tradičně v Liberci, startovaly také dva týmy HBC Continental Jičín. „Áčko“ Jičína celou soutěž vyhrálo, dnes přinášíme zprávu o účinkování B týmu.

Házená. Ilustrační foto. | Foto: František Panec

Hned v úvodu musíme zmínit, že v kategorii minižáků mohli nastupovat v právě končící sezoně 2008/2009 hráči narození v roce 1998 a mladší. Jičínské „béčko“ bylo složeno ze dvou házenkářů ročníku 1999, zbytek tvořili chlapci ročníků 2000 – 2003. Z toho je patrné, že Jičínští „špunti“ hráli proti fyzicky mnohem lépe „vybaveným“ soupeřům. Přesto se naši chlapci svých protivníků nezalekli a ve většině zápasů drželi herně krok.



V úvodních bojích v základní skupině předvedli hráči jičínského Continentalu bojovné výkony, které však ještě na bodový zisk nestačily. Jičín postupně prohrál s Libercem 6:10, Wendy Mělník 10:11, Senicí na Hané 5:7 a německým Radebeulerem 4:5. I přes čtyři těsné prohry se hráči těšili na další hrací den.



V sobotu čekala na naše chlapce porce v podobě pěti dalších zápasů. Jičínští nejprve podlehli Hradci Králové 4:9, následně Újezdu u Brna 3:9. Poté již přišly toužebně očekávané výhry. Naši „caparti“ porazili druhý celek Liberce 9:3, poté Jablonec nad Nisou 8:5 a v posledním sobotním duelu přehráli další tým Liberce 11:6.



V neděli čekal naše borce boj o konečnou 13. příčku. Prohra s celkem Újezdu u Brna v poměru 6:10 znamenala pro naše chlapce konečnou 14. pozici z celkového počtu 20 týmů. Vzhledem k již zmiňovanému složení týmu je toto umístění považováno za velký úspěch, vždyť Jičínští se v několika zápasech dokázali prosadit proti o několik let starším hráčům soupeře. Pochvalu zaslouží celý tým, který má před sebou určitě velkou perspektivu a mohl by do jičínské „pokladničky“ přinést další mládežnické úspěchy.



Výsledky HBC Continental Jičín B, základní skupina: – Liberec Modří 6:10, – Wendy Mělník 10:11, – Senice na Hané 5:7, – Radebeuler HV 4:5. Nadstavbová skupina: – Slavia Hradec Králové 4:9, – Sokol Újezd u Brna 3:9, – Liberec Oranžoví 9:3, – ELP Jablonec nad Nisou 8:5, – Liberec Modří 11:6.



Utkání o 13. místo: HBC Continental Jičín B – Sokol Újezd u Brna 6:10.

Sestava HBC Continental Jičín B: J. Rejha, M. Ženatý, Š. Thorovský, L. Šachl, J. Soukup, P. Matouš, J. Knittl, M. Knittl, M. Kleistner, V. Honejsek, Š. Drbohlav.⋌ (bama)