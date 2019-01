Jičín - Mladá házená: Naprosto zasloužené vítězství jičínského celku, Petr Kolc vyhlášen nejlepším hráčem turnaje!

Ilustrační foto. | Foto: Jan Bartoš

V Liberci proběhlo otevřené mistrovství České republiky v házené minižáků, na startu nechyběly ani dva týmy HBC Continental Jičín. Tradičního vyvrcholení sezony nejmenších házenkářů v klasické „šestkové“ házené se zúčastnilo celkem 20 týmů z celé republiky, nechyběly ani celky z Německa.



Pořadatelé rozdělili týmy do čtyřech základních skupin po pěti. První tři celky z každé skupiny poté vytvořily dvě nadstavbové skupiny po šesti, přičemž výsledky mezi celky ze základních skupin se započítávaly. Po sehrání nadstavbové skupiny již malí házenkáři bojovali o konečné umístění.



Jičínští zvládli základní skupinu dobře, ve čtyřech zápasech získali šest bodů. V prvním duelu přehráli Jablonec nad Nisou přesvědčivě 16:1, ve druhém zápase těsně prohráli s Telnicí 6:7, když poslední gól soupeře padl pár vteřin před koncem. Zbývající dvě utkání Jičínští opět vyhráli, nejprve s Vršovicemi 6:1 a následně s Libercem 23:0. Do osmifinálové skupiny postoupili naši malí házenkáři ze druhé příčky a ukázali, že mají šanci uhrát na turnaji hodně slušný výsledek.



Další den byly na řadě zápasy v osmifinálových skupinách. Naši chlapci se zlepšili a důkazem toho byly přesvědčivé výhry nad Mělníkem (17:6), německým Radebeuler HV (22:8) a Senicí na Hané (17:7). Po třech jasných triumfech se minižáci jičínského Continentalu mohli těšit na boje mezi nejlepší osmičkou.



Prvním soupeřem byl tým Talentu Plzeň. Zápas začínal již v 9.15 hodin, a tak i výkon byl bohužel trochu ospalý! Zlepšení ve druhém poločase však přineslo vítězství v poměru 9:6 a postup do semifinále!!! V něm na naše chlapce čekal již známý soupeř Sokola Telnice! Trenéři se hráče snažili připravit tak, aby se neopakoval výsledek ze základní skupiny.



Zápas byl od začátku vyrovnaný a bylo jasné, že o vítězi rozhodnou maličkosti. Na naší straně byl rozhodující fakt, že brankář Jan Musil dokázal zlikvidovat tři sedmimetrové hody soupeře za sebou. To prakticky rozhodlo o výsledku a o účasti našich borců ve finále. Zápas skončil vítězstvím jičínských barev 11:9.



Ve finále čekal naše házenkáře hodně těžký soupeř z Nového Veselí. Novoveselští měli ve svém středu dva hráče, kteří jak herně, tak především fyzicky, všechny protihráče převyšovali. Trenéři opět svým svěřencům určili taktiku, jak tyto hráče bránit a to se od začátku, až na pár výjimek, dařilo.



Naši chlapci bojovali a postupně si vytvořili náskok, který jim dovolil hrát v klidu. Bylo jasné, že jen totální kolaps jim může zabránit ve vítězství! Jičínští nakonec vedení bez větších problémů uhájili a po výsledku 12:6 se mohli, možná trochu překvapivě, radovat z celkového turnajového triumfu.



Vítězství jičínského celku, bylo i na základě reakcí pořadatelů a trenérů ostatních týmů, naprosto zasloužené. Náš celek produkoval pohlednou kombinační házenou založenou na kolektivním pojetí hry. Všichni hráči v každém zápase příkladně bojovali, byli odolní i v momentech, kdy se jim herně nedařilo podle představ, ovšem již zmiňovanou bojovností a herní disciplínou dokázali průběh zápasů otočit.



Především za výkony v posledních třech vyřazovacích zápasech zaslouží minižáci HBC Continental Jičín velkou pochvalu. Pomyslnou třešničkou na dortu z pohledu Jičínských bylo individuální ocenění Petra Kolce, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje!



Jičínská mládežnická házená tak slaví další velký úspěch. Naši minižáci navázali na výsledky svých předchůdců a po letech 2002 a 2003 se potřetí stali neoficiálními mistry České republiky.



Jak bylo zmíněno v úvodu, jičínská házená měla na turnaji Mega-Mini-Liberec zastoupení v podobě dvou týmů. „Béčko“ skončilo na 14. místě, ovšem svými poctivými výkony si získalo řadu sympatií. Vždyť většinu kádru tohoto celku tvořili šesti až osmiletí „špunti“, kteří tak věkem zaostávali za všemi svými protivníky. Také B tým zaslouží za reprezentaci klubu, ale i města, velkou pochvalu.



Výsledky HBC Continental Jičín, základní skupina: – Jablonec Nad Nisou 16:1, – Sokol Telnice 6:7, – Sokol Vršovice 6:1, – Liberec Oranže 23:0. Osmifinálová skupina: Wendy Mělník 17:6, – Radebeuler HV 22:8, – Senice na Hané 17:7. Čtvrtfinále: – Talent Plzeň 9:6. Semifinále: – Sokol Telnice 11:9. Finále: HBC Continental Jičín – Sokol Nové Veselí 12:6.



Sestava HBC Continental Jičín A: J. Musil – V. Vávra, M. Šachl, V. Musil, P. Kolc, F. Kadlec, T. Tobolka, J. Krček, M. Šolc, T. Brykner. (bama)