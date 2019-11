Ronal se v neděli od 17 hodin představí na palubovce Frýdku-Místku, který je předposlední. Dvoubodová výhra by Východočechům výrazně pomohla k místům zaručujícím play off. Navázat na vynikající výkon proti Maloměřicím se pokusí gólman Filip Veverka, jenž podržel svůj tým především v prvním poločase skvělými zákroky, navíc z pozice gólmana vsítil čtyři branky!

„Nemůžeme se nechat zmást soupeřovým postavením v tabulce. Frýdek je sice předposlední, ale uzdravilo se mu několik hráčů, takže nás rozhodně nic lehkého nečeká,“ říká před nedělním duelem Veverka.

Je jasné, že ve Frýdku potřebujete bodovat, abyste se přiblížili play off.

Nic jiného nám v naší situaci nezbývá. I když to bude hodně těžké.

Očekáváte složitější zápas než proti posledním Maloměřicím?

Rozhodně ano. Domácí prostředí dělá v házené hrozně moc, my se o výhru musíme porvat.

Loni jste vybojovali skvělé čtvrté místo, letos se poměrně trápíte, čím to?

Asi všichni čekali, že budeme výš a to včetně nás samotných. Bohužel zatím to tak není. Ostatní týmy hodně posílily, navíc nám klíčoví hráči chybí. Ondra Šulc a další hráči jsou zranění, v obraně schází dlouholetý kapitán Martin Bareš, který se převážně věnuje B týmu.

Vraťme se zpět k minulému domácímu zápasu, kde jste podal velmi dobrý výkon v brance, ale více jste zaujal svými čtyřmi góly, jak se vám to z pozice gólmana podařilo?

Soupeř hrál v sedmi v poli bez brankáře. Takže, když jsem měl možnost zkoušel jsem to přes celé hřiště.

Trénuje se to?

Musím říct, že v dnešní době hodně. Připravuje se na to celý tým. Mě to navíc velmi baví.

Vy občas branku dáte, ale čtyři to jsem ještě neviděl.

Máte pravdu, je to můj osobní rekord a to jsem se ještě jednou netrefil.