Vynikající úspěch jičínského florbalu byl podpořen i nejlepšími statistikami: Nejlepší útok, nejlepší skóre, čtyři hráči v TOP 10 kanadského bodování včetně jejího vítěze Tomáše Matyse.

Pojďme se podívat na všechny, kteří byli součástí kádru: V brankovišti se prostřídalo pět mužů v masce, nejvíce v permanenci byl Jan Kraus, který se vyprofiloval v jedničku. Jeho výkony byly konstantně parádní. Výkonnostně však velmi mile překvapil nováček ve florbalových soutěžích Petr Líbal, který naskočil až v druhé polovině ligy a vedl si znamenitě! Menší porci minut pak dostali Matěj Kraušner, Josef Hladík a David Bret. Ti poznávali v utkáních i na trénincích, že spoluhráči v poli jsou hodně ofenzivně ladění.

Obranné šiky vedl kapitán Michal Schreier, který měl i rozhodující slovo ohledně sestavy. Odehrál všechna utkání (16), vstřelil pět gólů, na šest přihrál. Stejnou porci zápasů zvládl i Jan Klamrt, ten k jedné brance přidal hned 18 finálních přihrávek, stal se třetím nejlepším nahrávačem Regionální ligy! I Vojtěch Haken nevynechal ani jeden mač, do "kanady" zapsal 0+5. Další bek Daniel Taneček na jednom turnaji chyběl, spolehlivý borec myslící především na defenziv. Deset duelů zvládl Marcel Jeřábek, univerzální bijec, kterého občas limitovalo zraněné koleno. Pořád s hlavou nahoře vstřelil dva góly. Šest utkání stihl Marek Pech, který v sestavě naskočil vždy tam, kde bylo potřeba. Životní výhru si připsal "doma", když se stal v průběhu sezóny tatínkem.

Forvardům celé ligy, jak již bylo zmíněno, vládl Tomáš Matys. V šestnácti duelech zaznamenal bilanci 16+32, byl i suverénně nejlepším nahrávačem ligy. Na třetí místo kanadského bodování ligy se prostřílel Tomáš Valkoun, v počtu gólů byl dokonce druhý (28 gólů, odehrál také vše). Další dvaceti-gólový střelec Petr Dlouhý (pátý mezi šutéry) přidal sedm nahrávek, což stačilo na 9.místo v KB. Hned o místo za ním najdeme ve statistikách Franiška Nováka, který zapsal ve 14 zápasech bilanci 14+13, velmi povedený ročník. Právě s Fandou a Valkym vytvořil skvěle sehraný útok Honza Štál, asi nejlepší hráč box to box (nyní fotbalová terminologie), počet naběhaných kilometrů ve sprintu za zápas však není znám. Bilance v deseti kláních 8+4. Jen na jednom turnaji chyběl Marek Hubaček, s bilancí 6+3 může být spokojený, dokázal do hry vnést energii i jako střídající hráč v průběhu utkání. I přes pracovní a studijní povinnosti za hranicemi stihl Patrik Sytný naskočit do 10 partií, střelecky se mu dařilo (8 gólů a 2 asistence). Mladé pušky Ondra Kabelka (12 utkání, 2 góly, 4 asistence) a Bohouš Plíšek (9 utkání) především sbírali další zkušenosti, Ondra prokázal velké zlepšení proti ročníku zpět, Plíšek jako novic v týmu ukázal velký potenciál. Epizodní roli si pak na pár střídání střihl Martin Procházka, z pozice vedoucího družstva tým hecoval Tomáš Matys starší.

Postup do divize je pro jičínský celek zaslouženou odměnou. (mp)