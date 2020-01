Když minulou neděli slavil Emil Hekele vítězství na mistrovství republiky, které se jelo v Jičíně na Čeřovce, ještě sám nevěděl, zda se bude ucházet o start na mistrovství světa, které se jede na začátku února ve švýcarském Dübendorfu. Hekele však zvážil všechny možnosti a na světovém šampionátu by se rád představil.

Hekele se z vlastní vůle ocitl ve zvláštní situaci, kdy neměl podepsaný takzvaný statut reprezentanta a až na výjimky v domácích soutěžích vůbec nestartoval. Vítěz z MČR byl ale přímo nominován na světový šampionát a 42letý loštický závodník tak byl postaven před jedinou otázku, zda statut reprezentanta podepíše či nikoliv. Dokument mu byl zaslán a již by měl být podepsaný a zpět na cestě do rukou reprezentačního trenéra Petra Dlaska. „Emil jel v Jičíně neskutečný závod, do kopců běhal jako Usain Bolt a myslím si, že v posledních dvou kolech by mu měl problém stačit kdokoliv ze světové špičky. Jsme rádi, že se rozhodl statut reprezentanta podepsat a těšíme se na jeho výkon na mistrovství světa,“ uvedl na závodníkovu adresu předseda cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky Petr Balogh. Hekele se sice nezúčastnil ani dalšího závodů světového poháru v Nommay a nezúčastní se ani toho v Hoogerheide, protože má nasmlouvané závody v Lucembursku. Účast na světových pohárech však není podmínkou pro start na mistrovství světa.

Není žádným tajemstvím, že se Hekele v minulosti na adresu svazu vyjadřoval velmi nevybíravě, což vyhrotila jeho bezpochyby spravedlivá diskvalifikace v loňském roce na mistrovství ČR. Válečné sekery jsou ale zakopány, což Balogh vítá. „Video prokázalo, že Emil skutečně opustil zónu depa. O tom není pochyb. Na druhou stranu je pravda, že jsem se s podobně přísnou diskvalifikací nikdy v minulosti nesetkal. Jak už jsem zmínil, jeho výkon v Jičíně byl impozantní a já před ním smekám.“