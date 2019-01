Jičín – Únorové zasedání okresního výkonného výboru ČSTV se každoročně pravidelně zabývá statistickým šetřením v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech, hodnocen byl stav k 31. prosinci 2009.

Z předávání cen sportovcům funkcionáři OVV ČSTV nejúspěšněnším sportovcům. | Foto: DENÍK/Josef Petráček

ČSTV si v těchto údajích zcela přesvědčivě udržuje postavení nejsilnějího občanského sdružení v okrese, ovšem problémy se začínají objevovat.

Na Jičínsku se k této organizaci hlásí celkem 16 034 členů sdružených v 94 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech, což ale představuje meziroční úbytek o zhruba 300 členů. Důvod úbytku? Zejména vysychající dotace z centrálních zdrojů (ČSTV i stát), které znamenají nutnost zvýšení členských příspěvku, což jsou ne všichni ochotni – a možná i schopni – akceptovat.



Úbytek není příjemný i zejména proto, že se objevuje převážně u mládežnických kategorií, tady se trochu projevují i další vlivy: děti se věnují jiným aktivitám, organizovaným či soukromým (třeba počítačové hry mají netušený negativní vliv, když odvádějí od všech tělesných aktivit, výrazně zhoršují zdatnost, mají vliv na nadváhu i horší zdravotní stav a našly by se i další doložitelné argumenty). Největšími tělovýchovnými jednotami v okrese jsou TJ Jičín (1222 členů), TJ Nová Paka (924), TJ Lázně Bělohrad (733) a Jiskra Hořice (674 členů).



V okrese Jičín se v rámci Českého svazu tělesné výchovy provozuje celkem 40 sportovních odvětví, v nichž je aktivních 215 sportovních oddílů a odborů. V této části okresní statistiky je tradičně na špici opět fotbal (4739 členů), před asociací sportu pro všechny (2757). Pomyslný bronz by získal lední hokej (1307 členů).



Silnými odvětvími jsou i atletika, házená, kuželky a bowling, volejbal, tenis a stolní tenis. Co se týká pravidelných mistrovských soutěží nejlépe na tom jsou tradičně fotbal a stolní tenis.



Je opět na čem stavět a dále si u veřejnosti budovat pozice. Ekonomika sice právě teď moc nefunguje, i proto je třeba tělovýchovu a sport stále zviditelňovat a to jak před státními, tak před samosprávnými orgány. Zejména obce v převážné většině dělají co mohou, neboť sport bývá často jedinou pravidelnou aktivitou v místech.



Spoléháme rovněž na školství a snažíme se přesvědčit i rodiče, že to nejlepší, co kromě vzdělání mohou svým ratolestem dopřát, je pěstování tělesné zdatnosti v dobrovolných sportovních organizacích.⋌Václav Nidrle, tajemník