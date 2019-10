TJ Cement Hranice - HBC Ronal Jičín (sobota, 10.00)

Svěřenci trenéra Petra Mašáta budou chtít zabojovat o první výhru v sezoně. Ve čtyřech odehraných zápasech totiž zatím získali pouze bod. Soupeř z Hranic je na tom lépe, když má na svém kontě čtyři body za dvě výhry a dvě prohry. „V loňské sezoně jsme se přesvědčili, že na palubovce Hranic dokážeme vyhrát a letos to budeme chtít zopakovat. Bude to pro nás velice těžké utkání, protože jsme v minulém kole prohráli na domácí palubovce a doposud jsme ještě nevyhráli. Pokud se chceme udržet na dosah play off, bezpodmínečně musíme zabojovat a přivézt body," uvedl hráč Jičína David Krahulec.