Republikový šampionát cyklokrosařů se v jičínském lesoparku na Čeřovce vydařil skvěle. V mužské elitní kategorii si pro první titul dojel ve svých 42 letech veterán Emil Hekele. A bylo to velkolepé vítězství.

Loštický cyklokrosař Emil Hekele se prosadil na závodech v Japonsku. | Foto: archiv týmu

Tento zkušený matador zaútočil v mistrovském závodě tři kola před cílem a jeho pekelnému tempu nestačil nikdo ze soupeřů. Druhý dojel teprve devatenáctiletý Tomáš Kopecký. Obhájce titulu a vítěz posledních tří domácích šampionátů Michael Boroš se musel spokojit se třetím místem. „Měl jsem hlavu na to, abych to dokázal a hodně jsem si věřil, je skvělé, že se to povedlo," řekl v cíli šťastný vítěz Hekele.