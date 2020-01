Už loni mu těsně unikla jedna z medailí. Na předešlém mistrovství republiky byl totiž Emil Hekele za zpětnou výměnu kola diskvalifikován. Jenže včera si v Jičíně vše vynahradil. Po fantastickém výkonu si dojel před zraky svého velmi početného fanklubu pro první medaili z mistrovství republiky a hned pro tu nejcennější.

MČR v cyklokrosu



Muži: 1. Hekele (Zekof) 1:02:31, 2. T. Kopecký (Pauwels Sauzen-Bingoal) -35, 3. Boroš (ČEZ Cyklo Team Tábor) -51, 4. Jelínek (Mitas Mercedes-Benz Praha Trek) -1:41, 5. J. Ťoupalík (Topforex-Lapierre) -1:53, 6. Petruš (Cyklo Team Kolárna) -2:01.



Ženy: 1. Havlíková (KC Kooperativa Jablonec n.N.) 45:06, 2. Švihálková (ČEZ Cyklo Team Tábor) -33, 3. Bajgerová (Dukla Praha) -53.

„Motivace byla obrovská, dokázal jsem, že na to mám. Myslím, že rozhodlo srdíčko. Celý život jsem dřel a makal a tohle je pro mě největší odměna,“ uvedl v cíli dojatý Hekele. Od začátku závodu se do čela dostala trojice závodníků Hekele, Boroš a mladíček Kopecký. Po dvou kolech bylo téměř jisté, že si to o medaile rozdají tito tři závodnici.

Kolem poloviny závodu se do vedení dostal teprve devatenáctiletý Tomáš Kopecký, který chtěl urvat titul pro sebe, ale Hekele se dokázal udržet v kontaktu, tři kola před cílem vystupňoval svoje tempo a dvěma mladším kolegům začal ujíždět a svoje vedení už si s přehledem pohlídal. Pro stříbro si dojel Kopecký, třetí místo zbylo na obhájce titulu Michaela Boroše, jenž se v Jičíně nepotkal s ideální formou.

„Cyklokros je výstavní česká disciplína, já chtěl být od malička cyklokrosařem. Pro mě je tudíž tento titul nejvíc,“ doplnil Hekele.

Mezi ženami si pro sedmý titul ve své kariéře dojela Pavla Havlíková. O více než půl minuty zpět finišovala Tereza Švihálková, bronz vybojovala Nikola Bajgerová. Havlíková sedmým titulem dohnala legendy českého cyklokrosu Radomíra Šimůnka staršího a Zdeňka Štybara. „Je strašně těžké titul obhajovat, ale jsem ráda, že se mi to povedlo,“ uvedla Havlíková.