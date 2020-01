Patřil mezi černé koně závodu, ale favoritem rozhodně nebyl. Emil Hekele však všem vytřel na skvěle připravené trati v jičínském lesoparku na Čeřovce zrak.

Ve 42 letech zvítězil nevídaným způsobem, když tři kola před koncem závodu zaútočil a nikdo jeho pekelnému tempu absolutně nestačil. Za svými zády v cíli nechal druhého o třiadvacet let mladšího Tomáše Kopeckého a největšího favorita Michaela Boroše.

Pro Hekeleho velká satisfakce po minulém roce, kdy na mistrovství republiky bojoval o titul, nakonec byl však za nepovolenou výměnu kola diskvalifikován. „Dokázal jsem si, že na to mám, už loňská sezona byla dobrá, ale ta letošní ještě lepší,“ uvedl nový šampion Hekele.

Ve 42 letech jste dokázal porazit celou domácí špičku, jak těžké bylo se připravit?

Přijde mi to stejné jako ve dvaceti. Dal jsem do toho vše a myslím, že rozhodlo srdíčko. Strašně moc jsem chtěl ten titul získat.

Po minulém šampionátu jste byl frustrován, je tohle to správné zadostiučinění?

Tak to neberu. Pro mě je to velká odměna za moje celoživotní dílo. Na kole jsem byl od mala neustále, díky tomu trpěla i rodina, o to víc mě těší, že jsem to dokázal.

V Jičíně jste měl obří fanklub, co jste říkal na jejich podporu?

Bylo to neskutečné. Dorazilo sem snad 100 lidí! Už jen pro ně jsem to musel vyhrát. Po Zdeňku Štybarovi mám nejlepší fanklub v České republice.

Jak vám sedla jičínská trať na Čeřovce?

Seděla mi hodně. Já jsem tempař a tohle byla tempařská trať. Doufal jsem, že na náš závod trať rozmrzne. Holky to měly více tvrdé, naštěstí nám už to polevilo a bylo to těžší. Mám radši bahnitější podklad.

Kam ve své kariéře řadíte svůj první titul v cyklokrosu?

Pro mě je to rozhodně nejvíc. Už kdysi jsem vybojoval titul na dráze. Ale jsem srdcem i duší cyklokrosař. Pro mě je to výstavní disciplína, chtěl jsem ho jezdit celý život a teď se povedlo něco pro mě velice mimořádného. Titul je i pro mého tátu, který mě k cyklistice přivedl.

Mistr republiky by měl startovat i na světovém šampionátu, jak vidíte svojí budoucnost?

Nejdřív chci oslavit titul, potom budu tohle řešit. Nechci o tom s předstihem mluvit, protože ve svých podmínkách nemám peníze na závody ve Světovém poháru. Uvidíme, co bude dál, zatím to nechci řešit.