Do startu prvního závodu Mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech (World Mountain Bike Orienteering Championships) zbývají přibližně dva měsíce. Co se v srpnu v Jičíně vlastně chystá?

Jičín bude v srpnu hostit mistrovství světa v MTBO

Středobodem 20. ročníku mistrovství, které se do ČR vrací po osmi letech, bude historické město Jičín. Reprezentanty z 25 zemí čeká 5 závodů, které se budou konat jeho v okolí. “Nejkratší a atraktivní disciplína sprint bude mít cíl na Valdštejnově náměstí přímo v Jičíně, střední a dlouhá trať se pojede v okolí Mostku u Dvora Králové, závod s hromadným startem v Jabkenicích a závod štafet proběhne v Nové Pace,” popisuje technický ředitel mistrovství, Jiří Putík.

“Nejnáročnější bude organizace závodu ve sprintu v Jičíně,” přiznává Pavel Musil, ředitel organizačního výboru. Pojede se v neděli 20. srpna odpoledne, kdy bývá ve městě klid, i přesto ale organizátoři ve spolupráci s městem plánují krátkodobé omezení dopravy v oblasti Čeřovka a také na sídlišti u sportovního areálu.

Akce pro veřejnost

Všechny závody budou přístupné pro diváky a jelikož Češi patří dlouhodobě ke špičce v tomto sportu, bude komu fandit.

Veřejné bude i slavnostní zahájení v sobotu 19. srpna za přítomnosti starosty města Jičína a medailové ceremoniály, které se budou konat vždy v podvečer v jičínském zámeckém parku.

Veřejnost si může MTBO vyzkoušet v sobotu 20. srpna v Jičíně přímo na mistrovských tratích, případně v sobotu 26. srpna v Nové Pace. Atmosféru MTBO lze okusit již na začátku července na mezinárodních závodech 5 days MTBO v Doksech, kde budou připraveny i tratě pro začátečníky.

“Kombinace maximálního fyzického výkonu cyklisty s navigací v neznámém terénu je to, co dělá náš sport atraktivním jak pro závodníky, tak i pro diváky. Upřímně věřím, že si kromě sportovních zážitků závodníci i fanoušci odvezou i nezapomenutelné zážitky z pohostinnosti a krás nejen Českého ráje,” dodává Pavel Musil.

PROGRAM MISTROVSTVÍ SVĚTA V MTBO V JIČÍNĚ



19.8. Slavnostní zahájení - zámecký park Jičín

20.8. Závod ve sprintu, Jičín; závod pro veřejnost; medailový ceremoniál - zámecký park Jičín

21.8. Volný den

22.8. Závod na krátké trati, Mostek; medailový ceremoniál - zámecký park Jičín

23.8. Závod na dlouhé trati, Mostek; medailový ceremoniál - zámecký park Jičín

24.8. Volný den

25.8. Závod s hromadným startem, Jabkenice; medailový ceremoniál - zámecký park Jičín

26.8. Závod štafet, Novák Paka; závod pro veřejnost; medailový ceremoniál - zámecký park Jičín; zakončení - koncert v zámeckém parku

Kristina Stryzhak, ukrajinská reprezentantka: Žiju život, který jsem si nepředstavovala

Na trénování nemám moc myšlenky, ale na mistrovství se připravím, říká ukrajinská závodnice Kristina Stryzhak. Organizátoři Mistrovství světa v MTBO v Jičíně jí poskytnou ubytování i startovné zdarma.

Kristino, jak se Vám aktuálně žije?

Žiju život, který jsem si nepředstavovala. Ruský dron způsobil požár mojí ordinace na Nový rok. Nyní pracuji jako fyzioterapeutka v nemocnici, kde se léčí ukrajinští vojáci, to mi bere většinu času i energie. Odpoledne přijímám pacienty ve své ordinaci. Minulý týden jsme se moc nevyspali, vzdušná obrana pracovala v blízkosti našeho domu. Slyšela jsem rakety i drony a to si neodpočinete. Nestěžuju si, taková je naše realita. Moje maminka utekla do Ameriky, naopak bratra mám v Záporoží, což je jen 30 kilometrů od Ruskem okupovaného území.

Jak jste se dostala k MTBO závodům?

Věnovala jsem se všem druhům cyklistiky - maratonským závodům, silničním závodům, jezdila jsem enduro. Můj muž mi otevřel dveře do světa MTBO, ale už jsem trochu věděla, do čeho jdu, protože jsem kdysi orienťák běhala.

Takže se to všechno ideálně zkombinovalo?

Ano. Komunita kolem MTBO pro mě znamená mnoho krásných zážitků a přátel. Nejraději vzpomínám na plzeňské pětidenní závody. Co mě baví při závodě je to, že prostě musíte přemýšlet, uvažovat a rozhodovat se, ne jen šlapat do pedálů.

Jak se dá v zemi, která je ve válce, připravit na mistrovství světa?

Trénink je opravdu sporadický, jakékoliv závody jsou na Ukrajině zrušené a člověk tak nemá motivaci ráno vstát dřív a odjezdit trénink. Mistrovství světa je ale relativně za dlouho, vím, jak se připravit, abych ho zvládla. Problém je trénink na mapě, ty nejlepší jsou za hranicemi a cestování je složité. Chystám se na 5 days MTBO do Doks a snad stihnu i závody v Polsku.

Znáte okolí Jičína nebo Podkrkonoší, kde se pojede mistrovství světa?

V Jičíně jsem nebyla nikdy, ale kdysi jsem byla v Jablonném v Podještědí, kde se jel cyklomaraton Malevil, který se mi podařilo vyhrát. České terény mi ale sedí, určitě to bude paráda.

Tam kde žijete jste, Kristino, v bezpečí?

Nikde na Ukrajině není bezpečno, dokud na nás bude Rusko posílat rakety a drony. Před rokem jsem získala dočasné vízum a status uprchlíka v České republice. Pobývala jsem v Plzni. Tam jsem se cítila 100% bezpečně. Dobře jsem spala, nebudily mě sirény. Máte velké štěstí, že žijete v míru, važte si ho. A moc díky všem v Česku za podporu a pomoc, znamená to pro nás opravdu hodně.

Pavel Musil, ředitel mistrovství: Jít za starostou bylo nejlepší rozhodnutí

V mládí mu šel orientační běh, reprezentoval Jičín i Českou republiku na dorosteneckých akcích, v dospělosti přilnul k MTBO. Teď je ředitelem světového šampionátu, který se odehraje od 20. srpna 2023 v Jičíně a okolí.

Pavel MusilZdroj: ArchivByl pro Vás Jičín jako hlavní město mistrovství světa v MTBO jasná volba?

Původně ne. Vysnil jsem si, že závod ve sprintu musí pecka, tak jsem hledal atraktivní terén, který jsem našel v Mladé Boleslavi. Pak jsem si ale uvědomil, ze Jičín miluji a chci největší sportovní akci v historii města udělat právě tady. Tak jsem místo za primátorem šel za starostou. A bylo to to nejlepší rozhodnutí, protože nám radnice v Jičíně vychází maximálně vstříc, za což našim zastupitelům patří vřelý dík. Jičín byl také jasnou volbou jako přirozené centrum, v jehož okolí budou ubytovány všechny federace a především se tu bude odehrávat slavnostní zahájení, zakončení a také medailové ceremoniály.

Češi jsou v MTBO jedni z nejlepších na světě. Věříte, že při vyhlašování zazní i česká hymna?

Máme hodně kvalitních závodníků. Takže ano, věřím, že využijí domácí terény a uspějí při každém závodě.

Co je již pro srpnový šampionát připraveno?

Máme domluvené závodní prostory v Jičíně, Nové Pace, na Mostku a v Jabkenicích. Tam všude se mistrovské závody pojedou. Samozřejmostí jsou webové stránky včetně informačních bulletinů. Aktuálně se už připravuje živý přenos závodu ve sprintu na ČT4 Sport a dotahují všechny detaily.

Podařilo se vám získat podporou partnerů a sponzorů?

Do podpory sportu se nikdo moc nehrne a proto jsme za ty partnery, co máme, neskutečně vděční a vážíme si jich. Nicméně bez podpory města, krajů a státu je tato akce neuspořádatelná.

Na co se mohou těšit fanoušci přímo v arénách?

Bude možné absolvovat i nějaký závod ve stopách mistrů světa?Fanoušky bych chtěl pozvat hlavně do arény do Jičína a také do Nové Paky. Věřím, že si tam najde zábavu celá rodina. Ve těchto městech plánujeme i veřejné závody. Ten v Jičíně bude až v podvečer, odstartuje přibližně v 17 hodin.

Na co se Vy osobně nejvíce těšíte?

Těším se, že bude v Jičíně světová akce. Závodně i organizačně na špičkové úrovni. Češi patří v pořádání závodů v jakémkoli odvětví orientačních sportů k nejlepším a náš organizační tým to chce potvrdit.

Jan Picek