Jičín – Druhou soutěž z velice zajímavého seriálu „Král Středohoří“, která obsahuje celkem čtrnáct bodovaných závodů (běhy – triatlony – duatlony – kola), vyhrál jičínský triatlonista Petr Soukup, závodící za ostravský Racing team.

BRZY PO STARTU se dostal Petr Soukup (zcela vlevo) do čela osmdesátičlenného pole běžců. Cílem proběhl jako první. | Foto: Libor Soukup

Bodově si tak po druhém místu z „Běhu opárenským“ údolím své celkové konto v Králi Středohoří ještě vylepšil.



Ve druhém závodě „Běh na Boreč“ se vydalo z vesničky Vchynice osmdesát startujících na velmi členitou trať dlouhou 7 km. Trať byla velice náročná již tím, že na okruhu museli vyběhnout polovinu do kopce a následně tu samou vzdálenost s kopce. Petr Soukup se hned od prvních metrů dostal do čela a po několika metrech, když nenašel nikoho na spolupráci při udávání tempa, pustil se do sólového úniku. Tato taktika byla velice úspěšná a když nenašel pronásledovatele, doběhl nikým neohrožován do cíle s náskokem více než jeden a čtvrt minuty před vyrovnaným polem dalších účastníků.



„Díky tomuto umístění jsem se dostal do průběžného celkového vedení poháru. S podporou otce na trati jsem si závod maximálně užil a mohu vřele doporučit následující závody. Příští závod dlouhý čtyřiadvacet km Po stopách Praotce Čecha se jede čtrnáctého dubna na horských kolech“, sdělil Petr Soukup.



Výsledky (startovalo 80 závodníků, doběhlo 73): 1. Petr Soukup (IOGY racing team Ostrava) 2:30 hod., 2. Jaroslav Chramosta (Jaboja team) 24:48, 3. Jan Řebíček (Brozany) 24:50. ⋌Míla Pour