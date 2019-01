Jičín – Do posledního kola 2. ligy žen nastupovala děvčata s tím, že by bylo dobré získat alespoň jedno vítězství doma.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

Sestava proti Proseku byla relativně kompletní, chyběla pouze nemocná Mikulová a obě hráčky z Trutnova, Bělohoubková a Tothová. Bohužel stoupající výkonnost Proseku se potvrdila během pár minut. Soupeř byl bojovnější, v útoku rychlejší a pohyblivější, a tak se skoro od počátku utkání hrálo jen o rozdíl ve skóre. Jičín měl nízkou produktivitu střelby (56/16 – 29%), celkem 27 ztrát, tři protiútoky do zakončení, a pouze jednou úspěšně. Prosek ukázal, proč bude hrát play off 2. ligy o postup.



BSK TJ Jičín – BK DE Prosek 50:90 (12:22, 25:47, 40:69). Čísla ze zápisu: A. Skokanová 19, 16/9, K. Vařechová 8, V. Nečesaná 7, 2/1, M. Dlouhá 4, 8/4, M. Kührová 4, A. Smejkalová 4, 4/2, D. Holcová 2, T. Kozáková 2, 4/2, P. Babáková, M. Janáková. Trestné hody: 34/18 – 39/26. Osobní chyby: 27:24.



BSK TJ Jičín – BK Brandýs n. L. 56:81 (13:24, 28:45, 38:65). Na druhé utkání domácí tým nastoupil v plné síle. Všichni doufali ve vyrovnaný zápas a snahu získat právě ty cenné body do bojů ve spodní skupině nadstavby. Bohužel vše bylo zcela jinak.



M. Kührová 12, 1x3, 6/3, M. Bělohoubková 9, 1/1, M. Dlouhá 7, 1x3, 2/2, N. Tothová 7, 1x3, V. Nečesaná 6, 1x3, 1/1, A. Skokanová 5, 2/1, A. Smejkalová 4, D. Holcová 2, 2/0, T. Kozáková 2, M. Janáková 2, K. Vařechová, P. Babáková. Trestné hody: 14/8 – 26/17. Osobní chyby: 21:14.



Po základní části Jičín obsadil 9. příčku, což znamená baráž. Čekají ho ještě utkání doma i venku s Univerzitou Brno, Příborem a Zlínem. Příbor na 8. místě na nás má 1 bod, i když vzájemná utkání 1:1 s lepším skóre pro nás. Doma Jičín hraje s Brnem dvojičku 19. března, v neděli pak jede do Brna a za 14 dní po té doma se Zlínem a Příborem. Končí 16. – 17. dubna v Příboru a Zlíně. Uvidíme, jak se podaří zlepšit především obranu do těchto utkání. ⋌(kh)

1. Loko Krnov ⋌18 16 2 1533:1175 34

2. Ml. Boleslav ⋌18 13 5 1339:1168 31

3. Brandýs ⋌18 12 6 1236:1082 30

4. Prosek ⋌18 12 6 1365:1209 30

5. Orlová ⋌18 12 6 1328:1125 30

6. Pardubice B ⋌18 8 10 1183:1269 26

7. Un. Brno ⋌18 7 11 1066:1165 25

8. BK Příbor ⋌18 5 13 1050:1257 23

9. BSK TJ Jičín ⋌18 4 14 1159:1499 22

10. Zlín ⋌18 1 17 1019:1329 19