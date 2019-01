Jičín – Dalším kolem bude pokračovat florbalová extraliga žen. Jičín se podruhé v řadě představí před domácími fanoušky, když přivítá Olomouc. Utkání je na programu v sobotu od 18 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Jičín prohrál poslední tři utkání v řadě, přesto budou Východočešky favoritkami, neboť jsou na šestém místě tabulky, zatímco soupeřkám patří deváté příčka.

V posledním zápase nestačily na Ivanti Tigres Praha, kterým podlehly 6:12. Utkání bylo po dvě třetiny celkem vyrovnané, když Jičín držel s favoritkami krok, jenže v závěrečné části Pražanky přidaly a odvezly si z města pohádky cennou výhru.

Automatik stále bojuje o postup do nejlepší osmičky, ale bude to mimořádně napínavé až do posledního kola. Celky od šestého do devátého místa dělí pouhé dva body, na tři lístky do play off jsou tak čtyři zájemci.