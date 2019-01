Veliš – Už deset kol odehráli účastníci okresní soutěže stolních tenistů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Archív

Ve čtyřech skupinách startuje 48 týmů. Jak si jednotliví účastníci vedou je patrné z výsledkového servisu a tabulek.



Regionální přebor, muži A: Veliš A – Železnice B 7:11 (R. a V. Pažoutovi 3 – Rohlíček, Jindra 3,5), Hořice B – Popovice A 8:10 (Polák 2,5 – M. Voldán 3,5), Jičín B – Rovensko A 10:8 (Fejtek 4,5 – T. Vágenknecht 3), Nová Paka C – Lány A 17:1 (Sochor, Stoklas, Morávek 4,5 – Z. Vokrouhlecký 1), Stará Paka C – Nemyčeves A 3:15 (Vávra 1,5 – Grym, Kašík 4,5), Libáň – Lázně Bělohrad A 5:13 (Horák 3 – Petřivý ml. 4,5).



1. Nemyčeves A ⋌9 0 1 118: 62 28

2. Jičín C ⋌ 8 1 1 116: 64 27

3. Nová Paka C⋌ 7 0 3 102: 78 24

4. L. Bělohrad A ⋌6 1 3 120: 60 23

5. Popovice A ⋌6 1 3 99: 81 23

6. Hořice B ⋌5 1 4 103: 77 21

7. Libáň⋌ 5 1 4 93: 87 21

8. Železnice B ⋌ 4 2 4 86: 94 20

9. Rovensko p. Tr. A ⋌ 3 1 6 80:100 17

10. Lány A ⋌2 0 8 63:117 14

11. Stará Paka C ⋌ 1 0 9 47:133 12

12. Veliš A⋌ 0 0 10 49:131 10



Regionální přebor, muži B: Lázně Bělohrad C – Žlunice 17:1 (Jiří Šulc, Václavík, Rybalo 4,5 – Smutný 1), Butoves A – Valdice B 3:15 (Hlawatschke ml. 2 – M. Novotný 4,5), Lány B – Nová Paka D 17:1 (M.Vokrouhlecký, Čeřovský, Zamlar 4,5 – Hanuš 1), Radim A – Jičín C 7:11 (Myšík 3 – Kříž 4,5), Kopidlno B – Nemyčeves B 11:7, Úbislavice A – Lázně Bělohrad B 7:11 (Erlebach 2,5 – Jan Šulc 3,5).



1. Kopidlno B ⋌10 0 0 122: 58 30

2. Valdice B ⋌ 8 0 2 124: 56 26

3. L. Bělohrad B ⋌ 6 1 3 105: 75 23

4. L. Bělohrad C ⋌5 3 2 103: 77 23

5. Lány B ⋌ 5 2 3 109: 71 22

6. Nemyčeves B ⋌ 5 1 4 95: 85 21

7. Jičín C ⋌ 5 1 4 89: 91 21

8. Butoves A ⋌4 2 3 92: 88 20

9. Úbislavice A ⋌2 1 7 70:110 16

10. Nová Paka D ⋌2 1 7 68:112 15

11. Radim A ⋌1 0 9 54:126 12

12. Žlunice ⋌1 0 9 49:131 12



Regionální přebor, muži C: Lázně Bělohrad D – Úbislavice B 13:5 (Jungling 4,5 – Milický 3), Butoves B – Kopidlno C 12:6 (Hlawatschke ml. 3,5 – Hladík 3), Nemyčeves C – Nová Paka E 10:8 (R. Trč st. 3,5 – Erlebach, Hanuš 2,5), Rovensko p. Tr. B – Miletín 9:9 (Kudrnáč, Horáček 2,5 – Rais, Kněžourek 2,5), Popovice B – Hořice C 6:12 (Málek 2,5 – Jelínek 4), Železnice C – Sobotka 8:10 (Vraštil 3,5 – Ježek 4).



1. Butoves B ⋌7 2 1 118: 62 26

2. Nemyčeves C ⋌7 1 2 105: 75 25

3. Kopidlno C ⋌5 2 3 100: 80 22

4. Hořice C ⋌5 2 3 91: 89 22

5. Rovensko p. Tr. B ⋌ 5 2 3 90: 90 22

6. L. Bělohrad D ⋌4 3 3 96: 84 21

7. Sobotka ⋌5 1 4 87: 83 21

8. Železnice C ⋌4 0 6 83: 97 18

9. Miletín ⋌ 3 2 5 82: 98 18

10. Nová Paka C ⋌3 1 6 84: 96 17

11. Úbislavice B ⋌ 2 0 8 76:104 14

12. Popovice B ⋌2 0 8 68:112 14



Regionální přebor, muži D: L. Bělohrad E – Popovice C 15:3 (Kordík,Vít 4,5 – Voldán ml., Jiří Novotný 1,5), Nemyčeves D – Stará Paka D 6:12 (Rossler 3 – Hruška 4,5), Roškopov – Radim B 5:13 (P. Krejčí ml. 3 – Čermák 4,5), Rovensko C – Slatiny 13:5 (Brožek st. 4,5 – Palička 3), Chomutice – Butoves C 13:5 (Tázler 4,5 – Havelka 2), Valdice C – Veliš B 14:4 (Bukartyk, Harcuba 4,5 – Malý, Muller 2). ⋌(n)



1. Valdice C ⋌9 1 0 132: 48 29

2. Veliš B ⋌7 1 2 117: 65 25

3. L. Bělohrad E ⋌ 7 1 2 97: 83 25

4. Stará Paka D ⋌7 0 3 115: 65 24

5. Chomutice ⋌7 0 3 104: 76 24

6. Radim B ⋌6 0 4 99: 81 22

7. Rovensko p. Tr. C ⋌5 0 5 97: 83 20

8. Nemyčeves D ⋌3 2 5 85: 95 18

9. Popovice C ⋌ 2 1 6 65:115 15

10. Roškopov ⋌2 0 8 64:116 14

11. Slatiny ⋌1 0 9 55:125 12

12. Butoves C ⋌1 0 9 50:130 12