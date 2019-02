Podhorní Újezd – V roce 1969, tedy před 42 ročníky (v r.1982 a 1984 se turnaj nekonal) turnaj založili místní hraví příznivci této karetní hry.

Vítězové 40. ročníku memoriálu Josefa Maška v mariáši v Podhorním Újezdu: vyhrál ing. Josef Kopal z Liberce, druhý Pavel Oborník z Vojic a třetí Zdeněk Kindl z Chomutic. | Foto: Archiv obce

Chtěli strávit alespoň jeden den za rok v příjemné společnosti se svými kamarády, kteří mají stejného koníčka.



Aby tato setkání měla nějaký řád a soutěživost, stanovili k tomu pravidla hry, organizaci turnajového dne a určité zásady leckdy mající i nádech jisté nadsázky nebo recese. Takovou nepsanou zásadou při založení turnaje bylo ono olympijské (a je doposud), že není důležité zvítězit, ale strávit při hře příjemné chvilky se svými kamarády. Za všechny, kteří byli u prvních ročníků, by bylo možno jmenovat pány Ulrycha, Šepse, Oborníka, Němečka a zejména p. Maška. Letos se turnaj koná dne 27. února v domě u Černých v Podhorním Újezdě.

Pravidla hry

Hraje se mariáš křížový, pouze v barvě červené. Turnaj se hraje s předem daným počtem hráčů (nejčastěji 24), kteří se ve čtveřicích spolu utkávají v šesti kolech dle předem daného rozlosování, které zaručuje, že stejní hráči se spolu během turnaje neutkají dvakrát. Hrací doba každého kola je 60 minut. Umístění hráčů v jednotlivých kolech je dáno jejich finančním zůstatkem po skončení každého kola.



Celkový výsledek určí součet finančních zůstatků po všech šesti kolech každého hráče. Hráči před zahájením turnaje skládají startovné (nyní 200 Kč) a odevzdávají ceny do turnaje, které si na konci dne rozdělí dle konečného pořadí. Součástí oficiálního zahajovacího ceremoniálu je slavnostní slib všech hráčů, rozhodčích a organizátorů.

Trestné body

V průběhu dne mohou účastníci obdržet tzv. trestné body, které jsou na konci turnaje finančně „ohodnoceny“ ředitelstvím turnaje. Účastníkem turnaje se může stát pouze ten, koho doporučí někdo ze stávajících hráčů, rozhodčích nebo organizátorů. Tento nový uchazeč prochází při slavnostním zahajování turnaje nováčkovským křestem spočívajícím ve správném zodpovězení odborných otázek z mariáše a z jeho historie. Po tomto obdrží certifikát, který mu téměř automaticky zajišťuje pozvání do dalších ročníků.



Turnaj se konal od r. 1969 téměř výhradně v restauraci na Brdíku v Podhorním Újezdě. Výjimkou byl 10. ročník v r. 1978 a v r. 1985, které proběhly v jídelně místního JZD. Od r. 1986 se tři ročníky konaly v bistru Pod skálou v Podhorním Újezdě, v r. 2009 a letos v domě u Černých v Podhorním Újezdě. V r. 1982 a 1984 se turnaj z pietních důvodů nekonal.



Prokazatelná historická statistika říká, že turnaje se od r. 1985 zúčastnilo 74 hráčů. Hráčem s nejvyšším počtem účastí je Jaroslav Hrnčíř z Mlázovic (jeden z hlavních sponzorů turnaje), který se letos turnaje účastní již po sedmadvacáté. Do r. 2003 se hrál mariáš dvacetníkový, od r. 2004, v důsledku zrušení dvacetihaléřových mincí, se hraje mariáš korunový. Výsledek je stejný, jen to znamená vyšší výhry a vyšší prohry.

Vítězství

Prvním vítězem turnaje se stal pan Miroslav Šeps z Ostroměře, loňským vítězem je Jaroslav Sedláček z Nové Paky. Jediný hráč, který turnaj vyhrál čtyřikrát, je p. František Rohlík z Ostroměře. Jeden hráč vyhrál turnaj třikrát a 11 hráčů se z vítězství radovalo dvakrát (statistika bez letošního ročníku).

Nynější podoba turnaje již zdaleka není výsadou pouze místních aktérů nebo hráčů z blízkého okolí.

Na soutěž přijíždějí hráči z Prahy, Liberce, Hradce Králové a dalších míst. Již řadu let se organizátorům daří pořádat finančně vyrovnané turnaje, které umožňují, aby si každý ze zúčastněných odnášel domů upomínkový dárek na účast v této soutěži.

Ceny

Letos to byl kovový stolní budík s rádiem, propisovačka se jménem účastníka a vzpomínkové CD z historie turnaje; ten letos vyhrál ing. Josef Kopal z Liberce, druhý skončil Pavel Oborník z Vojic a na třetí příčce se umístil Zdeněk Kindl z Chomutic (na snímku).



Protože se pravděpodobně jedná o nejstarší pravidelně konaný turnaj v mariáši v České republice (nemáme žádnou zprávu o déle trvajícím turnaji), je to pro organizátory turnaje závazek a zároveň výzva, aby navázali na činnost svých předchůdců a tuto hezkou tradici nejenom udržovali, ale i nápaditě rozvíjeli.⋌ (ma)