Nová Paka / Tyrolsko – Dolomitický masiv Sella se nachází v italské provincii Jižní Tyrolsko.

Díky svému tvaru obrovského skalního suku s náhorní plošinou je velmi oblíbeným cílem lyžařů a v létě pak cyklistů. Většina z nich totiž zatouží masiv obkroužit a absolvovat tzv. Sella Rondu, která je u nás známá především ve své „zimní variantě“ určené lyžařům.



Ke kolmým vápencovým stěnám Selly se sbíhají hned čtyři údolí, která zakončují horská sedla známá i z vrcholných závodů jako je Giro di Italia: Passo Gardena (2121 m), Passo Campolongo (1875 m), Passo Pordoi (2239 m) a Passo Sella (2100 m). Jelikož nadmořská výška obcí, v nichž začínají silnice stoupat k sedlům, se pohybuje okolo 1600 m, dá se jak silniční, tak i MTB okruh vedoucí přes tato sedla celkem pohodlně zvládnout za jeden den.

MARATON

Jihotyrolské údolí Val Gardena letos hostilo maraton horských kol Sella Ronda Hero. Jak už název prozrazuje, trať vede kolem mohutného dolomitického masivu Sella. Závod je to, jak sami organizátoři rádi hlásají, jeden z nejtěžších v Evropě a s přehledem nejtěžší v Itálii. Proč? To asi nejlépe zodpoví čísla. Závodníci, kteří se rozhodli pro krátkou trať, ujeli 50 km, během nichž nastoupali 2600 m. Kdo se rozhodl pro dlouhou trať, musel se zakousnout do velmi kalorického sousta: 82 km a 4200 výškových metrů.



Dosáhnout takového převýšení na poměrně malé vzdálenosti znamená pochopitelně jediné – stěna nahoru, padák dolů. Nic mezi tím jako „zvlněný terén“ nebo snad „rovina“ neexistuje. Jedná se jednoznačně o „nejstrmější“ závod horských kol, ale také co se týče krajiny ten nejúchvatnější. Náhorní plošiny, ostré dolomitické vrcholy a výhledy na blízké zasněžené Alpy dodávají závodu neopakovatelnou atmosféru.

BIKE DAY

Den po maratónu horských kol byla údolí kolem Selly opět plná cyklistů, tentokrát většinou se silničními koly. Konala se tu totiž jedna z nejatraktivnějších vyjížděk určených pro širokou veřejnost – Sella Ronda Bike Day. Tato akce by se dala stručně charakterizovat jako „oslava cyklistiky“.



Každou poslední červnovou neděli se vysokohorská silnice táhnoucí se přes zmíněná čtyři horská sedla okolo masivu Sella uzavírá pro veškeré motorové dopravní prostředky, aby se mohla zaplnit tisíci cyklisty z celé Evropy. Ti se na trasu vydávají úderem 8.30 ze čtyř známých sportovních center ležících v jednotlivých údolích – Selva Gardeny, Corvary, Arabby a Canazei. Kdo si chce přispat, může se pochopitelně přidat i během dne s tím, že uzavírka silnic trvá do 15.30 hodin.



I když výrazně převažují cyklisté na silničních kolech, v davu, jehož smyslem je užít si krásný cyklistický zážitek, najdete tisíce skalních bikerů, ale i rodiny s dětmi, hendikepované cyklisty na handbicích, pohodáře na elektrokolech, dokonce i kluky na sjezdových kolech. Letos zaplnilo 60 km dlouhý silniční okruh odhadovaných 20 000 cyklistů.

Bylo až neuvěřitelné, že tak dlouhý okruh se proměnil v jeden souvislý peloton sdílející radost z cyklistiky a krásu opojné krajiny Dolomit. Tento „cyklistický Woodstock“ je pro každého cyklistu nezapomenutelnou akcí. Pokud budete mít někdy cestu do Dolomit, nezapomeňte, že poslední červnovou neděli se opět vyráží na Sella Rondu! ⋌Daniel Polman