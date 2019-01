Nová Paka - Také prvoligovým basketbalistkám skončila jedna z nejdelších sezon. Určitě nebude na škodu, se spolu s trenérem sokolek, VÁCLAVEM VÁVROU, (na snímku) za ni ohlédnout a něco si říci o té nadcházející.

Trenér Václav Vávra. | Foto: DENÍK/archiv

Jak jste spokojen s uplynulou prvoligovou sezonou novopackých basketbalistek?

Pokud mám hodnotit, tak musím hned na úvod říci, že i když to možná při pohledu na konečnou tabulku tak nevypadá (sedmé místo jako vloni), tak byla určitě úspěšnější a i herně lepší než byla ta loňská. Novopacké družstvo získalo o tři vítězství víc a jen jedno vítězství nás dělilo od postupu mezi nejlepší čtyři družstva. Byla to opravdu smůla, protože na konci základní části měla čtyři družstva pouze o jedno vítězství více a to je skutečnost, která se stává opravdu jen zřídka. Bohužel, letos tato smůla postihla zrovna nás…



Co můžete ještě uvést k samotné prvoligové soutěži?

Především to, že byla o mnoho kvalitnější a těžší než ta loňská, protože týmy Pardubic a Tábora, které k nám postoupily, byly nesrovnatelně silnější než sestupující Kolín a Liberec. Náš tým, díky návratu po mateřské dovolené Petry Kalendové, byl rovněž silnější a to se samozřejmě projevilo i na výsledcích. Petra je skutečná opora a osobnost týmu.

Můžete trochu zhodnotit jednotlivé hráčky?

Nejlepší výkony podávala Petra Kalendová, opět spolehlivě hrála i její sestra Pavla. Velmi povedenou sezonu měla i Martina Borůvková. Nejlepší svoji sezonu odehrála Tereza Podrazilová, která se lepší rok od roku. Eva Horáčková hrála spolehlivě, ale až v závěru se jí začalo dařit i střelecky, rozhodně bodově měla na víc. Velmi kvalitní výkony se slabšími okamžiky střídala Pavlína Jislová. Na Jitce Matoušové bylo znát, že sice již nestuduje, ale naopak má i pracovní povinnosti, které ji občas omezovaly v trénincích. To se potom odráželo v některých zápasech, ale jinak stále platí že je to naše nejlepší rozehrávačka. Tereza Jislová, Lucie Ptáčníková a Monika Krauseová odehrály každý zápas velice zodpovědně. I když možná nedostávaly tolik herních minut, vždy v zápasech odvedly maximum a mohl jsem se na ně spolehnout.



Během sezony přišla do družstva na hostování z Jičína Anita Smolíková.

Ano, a projevila se velmi dobře. Je rychlá a bojovná. Věřím, že po absolvování soustředění a zlepšení obranné činnosti, bude v příští sezoně pro hodně družstev velkým překvapením.

A dostáváme se k další otázce. Co očekáváte od nastávající sezony?

Ta bude určitě hodně zajímavá. Už jen proto, že se první liga rozšiřuje na dvanáct týmů. Po základní části prvních osm bude hrát play off a poslední čtyři o dvě sestupová místa. Náš cíl je samozřejmě jasný – postoupit do play off a vyhnout se tak sestupovým starostem. Osobně si myslím, že by to neměl být pro nás nedosažitelný cíl. I když se posily budou shánět zřejmě jen těžko, tak i přesto věřím, že toto stávající složení má na to, aby do play off postoupilo.

Dojde k nějakým změnám v hráčském kádru?

Na soupisku napíšeme rovněž dorostenky Veroniku Fišarovou, Radku Vršťalovou, Kristýnu Šulcovou a zřejmě i další, které s námi již rok trénují. Jeví se velmi dobře a s družstvem se již pomalu sžívají.



Kdy začne hlavní příprava no nový prvoligový ročník?

Vše odstartuje začátkem srpna nepříjemnou, ale důležitou fyzickou přípravou částečně i na stadionu. Poté bude již samotné soustředění, podobně jako loni, v domácích podmínkách. Těsně před zahájením sezony sehrajeme dva přípravné turnaje. První doma, o posledním víkendu měsíce srpna, O Pohár města Nové Paky. O týden později v Pečkách, kde se u nováčka 1. ligy zúčastníme přeboru České obce sokolské. Samotná první liga poté začne 21. a 22. září.



A co fanoušci, další činovníci, kteří vám pomáhají?

Pevně věřím, že i v nadcházející sezoně budeme mít podobně jako v té předešlé, podporu výborných domácích diváků a že je i svými výsledky a předvedenou hrou potěšíme. Za jejich dosavadní podporu jim chci velmi poděkovat. Zároveň chci i poděkovat za kvalitní a bezproblémovou dopravu k zápasům Milanu Ottovi. Za celkem optimální průběh sezony rovněž děkuji i celému výboru Sokola a také všem, kdo se na něm podíleli, jako zaměstnanci školy, ubytovny gymnázia apod.. Míla Pour