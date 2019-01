Nová Paka – Poslední květnovou sobotu se v Tišnově konal první závod ocelových mužů, na kterém nechybělo ani šest siláků z našeho regionu.

Vítěz silových závodů Jarda Štěpán (v bílém tričku uprostřed). | Foto: Archiv vítěze

Nejlépe si vedl, jak je již u něho obvyklé, novopacký borec Jarda Štěpán, soutěžící za Eden Nová Paka, který zvítězil ve své kategorii 45 – 54 let s náskokem téměř 500 bodů. Součet bodů 3301,1 naskládal z benč presu, kterých se 65 kg činkou udělal 50, shybů 20, sedu lehů 108, běh 21:32 a kolo 1:18,04. Byl nejlepší v benč presu a sedu lehu.



Další novopacký závodník Tomáš Vokatý skončil v kategorii 35 – 44 let na třetím místě se ziskem 2963. Z jičínských borců se nejlépe dařilo Vladanu Faltovi, který v kategorii 35 – 44 let skončil čtvrtý, když získal 2869,9 bodů. Jiří Kotlář ve stejné kategorii byl sedmý, nasbíral 2336,5 b. Josef Kužel startoval v nejstarší kategorii nad 55 let, kde dosáhl na celkový součet bodů 1861,2 a tím i druhé místo. Velmi dobře si vedl silák z Dolního Bousova Ondřej Ječný. Ten v kategorii 20 – 34 let skončil třetí (3796, 4).



Nyní se již oceloví muži připravují na druhý závod v seriálu, který bude v sobotu 26. června v Jičíně. ⋌Míla Pour