Nová Paka - Šestnácté vítězství v řadě na vlastní palubovce před svými příznivci, kterých se tentokrát sešlo okolo sto padesáti, dovršily novopacké sokolky v sobotu výhrou nad třetím týmem prvoligové basketbalové tabulky, Studánkou Pliska Pardubice.

Trenér Vávra se svými svěřenkyněmi o přestávce. | Foto: Míla Pour

Jak již bývá u novopackých basketbalistek časté, i tentokrát necelé dvě minuty před koncem utkání zabrnkaly na nervy povzbuzujících návštěvníků, když soupeřky vyrovnaly jejich jedenáctibodový náskok na 60:60. Naštěstí závěr patřil opět jim a vítězství je posunulo tak o krok blíž k vytouženému závěrečnému play off.



Sokol Nová Paka – Pliska Pardubice 65:60 (15:18, 33:29, 52:41). Lze již nazvat téměř tradicí špatný začátek sokolek. Ty sice donáškou pivotky Jislové vedly 2:0, ale to bylo až do 7. minuty druhé čtvrtiny jejich jediné vedení.

Dramatický závěr

V prvé čtvrtině si domácí basketbalistky otestovávaly střeleckou ruku bývalé hradecké dorostenky a loňské účastnice soutěže na Primě „Pět proti pěti“, Ivy Mergancové, kterou nechaly v pohodě za trojkovou čárou zamířit a vystřelit a ta se jim za to „odměnila“ třemi trojkami. Ta poslední posunula vedení basketbalistek z města perníku již na 13:2 a pomalu již hrozila debaklem pro domácí basketbalistky.



Ty se na štěstí vzchopily a dvěma úspěšnými trestnými hody Petry Bezstarosti, trojkou Jitky Matoušové a další trojkou novopacké nejlepší střelkyně se přiblížily na tři body (10:13) a pomalu začaly dýchat svým soupeřkám na záda. Zkontaktovat se sokolkám podařilo až v 7. minutě druhé desetiminutovky, kdy nejprve trojkou Tereza Jislová pokračovala ve svém výborném vstupu do utkání a následně šňůrou deseti bodů, ve které byly i dvě trojky Jitky Matoušové a Petry Bezstarosti, včetně dalších dvojek Matoušové a Terezy Jislové obrátily skóre z 23:26 na 33:26 a vše již bylo veselejší.



Ztráta koncentrace domácích ke konci prvého poločasu, opět dovolila hostujícím basketbalistkám snížit třemi body ze šesti trestných hodů na pouhé čtyři body, ale přesto odcházely sokolky o přestávce do šatny, po špatném vstupu do utkání, již veselejší.



Třetí desetiminutovka byla plně v režii domácího týmu, který zvýšil svůj náskok, zvláště díky výborné hře a střelbě Petry Bezstarosti, Evy Horáčkové a Jitky Matoušové dokonce na jedenáct bodů. Bohužel přišel opět útlum novopackého týmu, když v úvodních minutách finálové čtvrtiny chyběla na palubovce, jak Petra Bezstarosti, tak i Eva Horáčková a soupeřky stále zlobily a slibný rozdíl z konce třetí čtvrtiny začaly stahovat, ale dvě minuty před závěrečným hvizdem rozhodčích již bohužel ukazatel smutně signalizoval nerozhodný stav 60:60. Na štěstí třemi úspěšnými pokusy z trestných hodů ze čtyř, Jitky Matoušové, a závěrečnou dvojkou nejlepší střelkyně utkání Petry Bezstarosti si za velikého aplausu diváků, vítězství opět vybojovaly.



Utkání opět ukázalo, jak velikou oporu má novopacký tým sokolek v Petře Bezstarosti, která byla s pětadvaceti body nejlepší střelkyní v utkání. K ní se přidala svým jedním z nejlepších výkonů v letošní sezoně i rozehrávačka Jitka Matoušová. Výborně zahrála ve druhé desetiminutovce Tereza Jislová a ve třetí čtvrtině Eva Horáčková. Téměř naprázdno, až na jednu trojku v úvodu utkání, vyšla Pavla Kalendová. Z pivotek byla daleko nejlepší Pavlína Jislová, ale i ta měla, ostatně i jako další novopacké hráčky, několik „minelů“.

Čísla ze zápisu

Bezstarosti 25, 3x3, 2/2, 4, Matoušová 11, 2x3, 6/3, 3, P. Jislová 8, 2/2, 5, T. Jislová 7, 1x3, 0/0, 0, Horáčková 6, 3/2, 1, Borůvková 3, 2/1, 1, Kalendová 3, 1x3, 0/0, 2, Mikulová 2, 0/0, 0, Krauseová 0, 0/0, 5, Podrazilová 0, 0/0, 2, Smolíková 0, 0/0, 0, Vršťalová. Za hostující tým nejvíce Ondřejová 13. Trestné hody: 15/10 (66,7%):25/14 (56%). Trojky: 7:6. Fauly: 23:22. Pět faulů: 2:2 (37. P. Jislová, 38. Krauseová). Utkání řídili pražští rozhodčí Hošek a Schaffner. Míla Pour