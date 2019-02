Nová Paka - Dva zástupci našeho okresu v nejvyšší soutěži východních Čech, Sokol Nová Paka a Jiskra Hořice, znají již svůj los pro nadcházející sezonu 2009/2010.

Ilustrační foto - basketbal | Foto: Vilém Fischl

Vzhledem k systému této basketbalové soutěže, hrané jednou za dva týdny po oba víkendové dny, bylo čtrnáct týmů Východočeské basketbalové ligy sestaveno do sedmi následujících dvojic: 1 A Česká Třebová, 1 B Svitavy B, 2 A Vysoké Mýto, 2 B Holice, 3 A Hořice, 3 B Nová Paka, 4 A Sokol Hradec Králové B, 4 B Chlumec nad Cidlinou, 5 A Dvůr Králové, 5 B Turnov, 6 A Přelouč, 6 B Tesla Pardubice B, 7 A Rychnov nad Kněžnou B, 7 B Týniště nad Orlicí.



Jiskra Hořice i Sokol Nová Paka zahajují letošní sezonu v sobotu 26. října na domácích palubovkách. Hořičtí basketbalisté hostí Přelouč a sokolové Teslu Pardubice B. Následující neděli budou hrát týmy v Hořicích a v Nové Pace v obráceném pořadí. Derby je na programu 21. listopadu.



Před vánočními svátky 19. prosince hořická Jiskra nastoupí ve Dvoře Králové, novopačtí sokolové se představí v Turnově. V neděli 20. prosince zavítá do města safari Nová Paka a Jiskra Hořice cestuje do Turnova. Míla Pour